EBCon. - prima conventie regionala online dedicata practicienilor din employer branding

Evenimentul va reuni peste 300 de profesionisti locali si internationali, entuziasti ai HR, Marketing si Employer Branding si peste 13 speakeri dintre care 10 internationali, care vor aborda tematici relevante pentru evolutia domeniului si vor crea o experienta valoroasa de invatare pentru practicienii de employer branding., spune● Vor fi prezenti peste 13 speakeri locali si internationali care vor aborda subiecte diverse pe parcursul evenimentului: de la cum putem deturna criza actuala in favoarea noastra, la cum putem face lobby pentru a obtine bugete pentru crearea sau sustinerea strategiilor de employer branding in contextul actual, pana la cum ne putem imprieteni cu datele pentru a extrage insight-uri valoroase pe zona de HR sau cum putem crea content creativ si atractiv pentru candidati.● Vor fi anuntati "Cei mai doriti angajatori in Romania", conform rezultatelor studiului care anul acesta a adunat peste 18.000 de respondenti la nivel national. Studiul "Cei mai doriti angajatori" are cel mai amplu istoric pe piata fortei de munca din Romania, fiind desfasurat anual in ultimii 15 ani. Acesta vizeaza asteptarile studentilor si profesionistilor de la angajatori, masurand totodata si gradul de atractivitate al brandurilor, fiind un instrument indispensabil in schitarea strategiilor de employer branding ale organizatiilor care activeaza pe piata locala.● Participantii vor putea accesa o retea regionala de profesionisti in employer branding pentru a impartasi bune practici si a creste competenta profesionala."Cu ocazia celei de-a 15-a editii a studiului Cei mai doriti angajatori, ne-am propus ca in cadrul EBCon. sa facem o retrospectiva a modului in care au evoluat asteptarile candidatilor cu privire la angajatori - criteriile in alegerea angajatorilor, canalele folosite de catre acestia pentru a se informa cu privire la job-uri si angajatori, precum si a modului in care au evoluat obiectivele profesionale ale acestora.De asemenea vom prezenta topul Celor mai doriti angajatori in Romania in 2020, anuntand pentru fiecare industrie, compania plasata pe primul loc in randul preferintelor respondentilor."Agenda evenimentului va reuni peste 13 speakeri locali si internationali de la companii de top, cu o vasta experienta in talent attraction si employer branding, care vor impartasi participantilor insight-uri valoroase si tips&tricks despre cum isi pot imbunatati semnificativ brandul de angajator chiar si in situatie de criza.- In calitate de fondator si CEO al SocialTalent, cea mai importanta platforma de training de hiring skills din lume, Johnny lucreaza cu unele dintre cele mai mari companii din lume (precum Intel, IBM si Ikea) pentru a induce excelenta in procesul de recrutare si este unul dintre cei mai cautati speakeri pe tema angajarii, datorita entuziasmului si dedicarii lui.- Emily este un consultant in employer branding, cu peste 10 ani de experienta in agentii de advertising si fost Global Head of Employer Branding la Booking.com (castigator al premiului "Cel mai bun brand de angajator 2019" la "LinkedIn 10K+ employees")- Dave este un influencer si strateg recunoscut si co-autor al celei mai vandute carti, "Getting Goosebumps", un ghid pragmatic pentru marketingul de continut pentru atragerea talentelor. Dave a sustinut workshopuri, conferinte, expozitii si seminarii de recrutare la nivel inalt in Europa si America.- David are o experienta de 20 de ani in employer marketing si a ajutat la modelarea strategiilor de brand pentru companii blue-chip precum: Asda, The Telegraph, Autoglass sau AXA. In 2018, David si-a inceput propria afacere, PeopleBrand, oferind consultanta si coaching pentru angajatori.care are peste 10 ani experienta in Talent Marketing & Acquisition.cu peste 10 ani experienta in Talent Acquisition in industria IT.- Consumer Tech @Amazoncu peste 5 ani experienta in pozitii similare la companii de top.cu peste 5 ani expertiza in domeniu.Experienta primei editii EBCon. este realizata cu sprijinul partenerului principal, Kaufland Romania.Persoanele interesate pot accesa site-ul www.ebcon.ro unde pot afla mai multe informatii despre eveniment si bilete. Va anuntam de asemenea ca pana in data de 30 Mai, biletele se pot achizitiona la un pret redus.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding. In cei 14 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum:, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc la nivel national in Bucuresti, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Craiova si online, pe www.hipo.ro;, eveniment care reuneste 2.000 de profesionisti IT pasionati de Web, Java, Security, Big Data & Cloud, DevOps, Emerging Tech, Product Management, Digital Transformation, Mobile, QA&Testing si SAP, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 250 de tineri romani;, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care candidatii le au de la acestia.