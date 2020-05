Evensys lanseaza in premiera Abonamentul de Conferinte

Ziare.

com

Rand pe rand, conferinte de renume au ales sa anuleze sau sa isi reprogrameze editiile din 2020.In acest moment, toata piata conferintelor de afaceri si a targurilor, a festivalurilor de orice fel si a concertelor de toate marimile este efectiv inghetata.Unii organizatori si-au mutat evenimentele in mediul online, o miscare binevenita pentru conferintele de nisa si training-uri. Insa evenimentele au o importanta componenta de socializare si interactiune, ce nu poate fi reprodusa la adevarata valoare prin intalniri pe platforme virtuale.In acest context, companiile de evenimente sunt nevoite fie sa isi reinventeze afacerea, fie sa se reprofileze, fie sa astepte vremuri mai bune pentru a-si relua activatatea obisnuita.Evensys, unul dintre cei mai vechi organizatori de evenimente din Romania, a ales sa profite de potentialul pe care il are mediul online, pregatind in acest moment mai multe formate de conferinte virtuale, si sa caute noi idei pentru a asigura continuitatea intalnirilor offline., spuneLa aniversarea celor 14 ani de la primul sau eveniment, Evensys lanseaza primul Abonament de Conferinte din Romania. Abonamentul Evensys propune comunitatii de marketing, comunicare si digital un pachet de trei conferinte la pret de una.Cei interesati pot plati pana la 1 septembrie un astfel de abonament si beneficiaza apoi de acces la alegere la trei dintre conferintele pe care Evensys le va organiza pana la finalul anului 2022., mai spune Cristian Manafu.Pe site-ul dedicat Abonamentului Evensys sunt propuse in acest moment sase conferinte relevante pentru oamenii de marketing si comunicare din companii si agentii, toate fiind evenimente-lider pe segmentele lor: Webstock, Digital Marketing Forum, PR Forum, Influencer Marketing Conference, Digital Divas si Visualfest.Evensys lasa deschisa lista de evenimente si ofera posibilitatea participantilor sa aleaga orice conferinta, noua sau veche, pe care o va organiza pana la finalul anului 2022.De la prima conferinta organizata in 2006, Marketing 360 grade, si pana astazi, Evensys a lansat primele evenimente pe cele mai importante noi discipline din marketing si comunicare: digital marketing, public relations, social media, shopper marketing, mobile marketing, influencer marketing, marketing B2B, blogging etc.Astazi dezvolta conferinte si seminarii proprii ce acopera 6 domenii de business: Marketing & Comunicare, Tehnologie & Social Media, Financiar & Investitii, Human Resources, Fleet Management si Facility Management.