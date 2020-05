Exploratist lanseaza patru produse de HR digitale dedicate cresterii angajamentului si dezvoltarii angajatilor

Ziare.

Avand ca liant comunicarea interna, acestea transpun in mediul online experiente traditionale desfasurate in offline, inclusiv team building-uri sau training-uri. Solutia Exploratist asigura totodata o optimizare cu pana la 40% a costurilor.Reconectarea angajatilor cu locul de munca si echipa, prin strategiile de employee experience reprezinta un factor semnificativ in mentinerea productivitatii si performantei angajatilor in contextul muncii remote prelungite sau in conditii speciale.Digital Entreprise 2020 Survey, realizat de Gartner, arata ca mai putin de 30% dintre angajatii intervievati au confirmat ca solutiile interne puse la dispozitie de companii s-au adresat cu adevarat nevoilor acestora, subliniind importanta digitalizarii proceselor interne avand ca focus angajatul.In acest context, Exploratist propune o solutie 360 grade pentru companii, care porneste de la o strategie centrata pe comunicarea interna sustinuta de un portofoliu de tip full service: strategie, design & creatie, digital tools & channels si activari on site.In cadrul acestei strategii care s-a dovedit vitala in contextul crizei actuale, Exploratist a dezvoltat activitati de team building virtual si programe digitale de wellbeing. Acestea cresc motivatia, sentimentul de apartenenta si fac, totodata, colaborarile mai placute si mai eficiente.Concret, chiar daca echipa nu se afla in acelasi loc, un spatiu virtual dublat de o tehnologie de incredere si o echipa de profesionisti care sa coordoneze activitatea pot crea o conexiune reala. Printre cele mai populare activitati de team building digital se numara vizitarea virtuala a unui platou de la Hollywood si realizarea unui film de box office, escaladarea celui mai inalt munte din lume sau investigarea unei crime.Portofoliul este completat de digital learning experience, unde procesul clasic de invatare este transformat intr-unul bazat pe micro-momente realizate pe platforme SaaS, in care utilizatorii pot trece de la teorie la micro-comportamente exersate si ulterior dobandite.Platforma digitala prin care se ruleaza programele de digital learning experience este disponibila pe desktop si, in curand, pe dispozitive mobile, iar astfel de experiente pot fi personalizate de specialistii de Resurse Umane si echipe de Learning & Development, in functie de specificul si obiectivele companiei., a explicatEficientizarea este beneficiul principal din portofoliul de servicii digitalizate lansat de Exploratist. Agentia actioneaza ca punct unic de contact (S.P.O.C. - single point of contact) - pentru echipele de comunicare interna si HR, asigurand simplificarea flow-ului intern, optimizarea bugetului, expertiza in procesele abordate precum si tehnologia necesara pentru implementarea acestora.Serviciile Exploratist pot fi abordate individual sau accesate integrat, cu o strategie pe termen mediu si lung, in functie de nevoile fiecarui client. Cele patru noi componente disponibile in portofoliul companiei erau prevazute in strategia de dezvoltare 2020-2021, fiind deja in faza de testare la momentul declansarii crizei pandemice, insa contextul actual a accelerat implementarea acestora., a mai explicat Silviu Petran.Exploratist viza pentru 2020 afaceri de 2 milioane de euro, insa criza pandemica a recalibrat asteptarile financiare pentru acest an, reprezentantii companiei estimand un impact asupra previziunilor de peste 50%., a precizat Silviu Petran.Cifra de afaceri a Exploratist in 2019 a fost de 1,1 milioane de euro.Exploratist este o agentie de employee experience care livreaza integrat servicii si produse HR, marketing si digital menite sa acopere intregul ciclu de viata al angajatilor intr-o organizatie.Exploratist este reprezentatul oficial Staffbase in Romania si singurul partener din Europa de Sud-Est care ofera consultanta pe strategie, design si implementare pentru comunicare interna.