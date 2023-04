Idei de marketing neinspirate, cu care unii au crezut ca dau lovitura (Video, Galerie foto)

Marketingul nu e asa de complicat: foloseste-te de o gramada de culori luminoase, eventual neon, gaseste un jingle care sa prinda, usor de retinut, pozitioneaza strategic si o pereche de sani chiar langa numele produsului, ia-ti banii si apoi du-te acasa si plangi in intuneric legat de cariera ta fara sens si de viata ta mica, in general.

Pana la urma, atat timp cat numele produsului nu este acela al unei boli oribile sau nu dai prilejul celor ce te urasc sa aiba un cuvant de spus, se poate spune ca stai bine. Din pacate, insa, unii chiar asta au facut, conform Cracked.

Bomboanele de dieta Ayds in epoca SIDA

In anii '70 - '80, niste bomboane care promiteau slabirea rapida si mentinerea ulterioara a greutatii isi facusera deja intrarea pe piata, ba chiar isi asigurasera un loc caldut.

Cumva publicul a fost pacalit ca mancand o gramada de bomboane Ayds, unele cu aroma de ciocolata, va slabi. Insa necrutator a lovit maladia SIDA, in engleza AIDS, o potrivire nefericita de nume.

Lucrurile n-au mai fost deloc amuzante si se impunea o schimbare majora, macar in ceea ce priveste numele produsului, pentru a putea ramane pe piata.

Cu toate acestea, producatorul bomboanelor Ayds a decis ca nu e cazul sa-si faca griji, mergand pe principiul "SIDA e cea cu conotatii negative, asa ca ea sa-si schimbe numele". In contextul noii maladii, pana si sloganul companiei suna oarecum sinistru: "Ayds te ajuta sa dai jos kilograne si sa nu le mai pui la loc".

Ads

In tot acest timp, in care oamenii incepusera sa moara de pe urma bolii, producatorii de bomboane nu au facut nicio schimbare, fiind convinsi ca ei vor ramane in istorie si nu SIDA.

Bomboanele Ayds au supravietuit si in anii '80, cand, in cele din urma, dupa ce s-a dovedit ca afacerea era in cadere libera, compania a decis ca se impunea o schimbare de nume. Avea nevoie de o imagine noua, ceva care sa trimita cu gandul la viata sanatoasa, dar care sa fie in acelasi timp "cool", ceva care sa separe produsul de oribila boala.

Dupa cercetari intense, studii de piata, dupa ce s-au luat cu grija in considerare zeci, sute de factori, s-a ajuns la concluzia ca un nume potrivit este... diet Ayds. Compania a iesit din afaceri in scurt timp.

Platesti o data si mananci cati homari vrei

Ads

La inceputul anilor 2000, lantul de restaurante Red Lobster a decis sa ofere o promotie de tipul "platesti o data si mananci cate picioare de homar vrei". Parea o idee-uzina de bani. Homarul e delicios, nu ingrasa (cel putin in comparatie cu alte produse iubite de americani).

Cu siguranta, insa, ca lantul de restaurante nu cunostea prea bine publicul american. Credea ca dupa o farfurie sau doua clientii vor pleca. Nu s-a intamplat asa; acestia luau farfurie dupa farfurie, asa ca in scurt timp restaurantul era deja in pierdere. In plus, piciorele de homar au atins atunci un maxim istoric si in ceea ce priveste pretul de la producator.

In plus, promotia facea ca clientii sa stea ore intregi in fata farfuriei, in timp ce altii, care ar fi fost dispusi sa plateasca pentru a manca o singura farfurie sa nu mai aiba loc in restaurant. Numai intr-un semestru din 2003 s-au pierdut 3 milioane de dolari. Presedintele companiei s-a retras, fara a recunoaste insa ca promotia fusese crucea restaurantului.

Ads

McAfrika

Se face mare valva cand un restaurant fast-food pune pe meniu inca un produs. Asa ca asteptarile erau mari cand McDonald's a introdus in meniu, in Norvegia, burgerul McAfrika. Din pacate a facut pasul intr-un moment in care in Africa murisera 12 milioane de oameni de foame.

Sub presiunea diferitelor agentii, compania a recunoscut cu greu ca "momentul a fost ales prost". Ca sa mai stearga din rusine si din reputatia de companie fara inima, McDonald's a anuntat ca se gandeste, ca poate va lua in considerare donarea de fonduri catre Africa cea muritoare de foame.

Insa banii nu urmau sa provina din castigurile companiei, ci din cutiile asezate de agentii in restaurantele in care se comercializa produsul, cutii gazduite doar cat exista promotia. In niciun caz burgerul, care ar fi avut la baza o reteta africana - carne de vita, rosii, branza si salata, conform The Guardian, nu a fost retras de la vanzare.

Ads

Chevrolet Tahoe, reclama facuta de dusmani

Cat despre General Motors, compania s-a gandit sa faca reclama la Chevrolet Tahoe folosindu-se de fanii sai. A existat o campanie care presupunea ca oricine poate face o reclama, folosind chiar resurse puse la dispozitie de companie si spatiu de expunere pe site-ul General Motors.

Insa rezultatul nu a fost cel asteptat, nefiind decat o ocazie unica pentru concurenta si cei care, din diferite motive, nu suportau General Motors sa aiba un cuvant greu de spus.

Atsfel, pe site-ul companiei au fost postate reclame in care se evidentiau daunele pe care masina le face mediului, clipuri care au stat zile bune pe website, beneficiind de expunere maxima. Unele dintre ele au devenit virale, putand fi gasite si acum pe Internet.