Optimizarile pe care le face o agentie de marketing online in campaniile Google Ads

Fii sigur ca incluzi acele cuvinte cheie care sunt strans legate de domeniul tau, de afacerea ta in anunturi;

Dar incearca sa incluzi si cuvinte cheie generale, adica cele complementare sau similare fata de cuvintele targetate mentionate mai sus.

Realizeaza grupuri de anunturi sau campanii separate pentru fiecare categorie, marca, serviciu in parte.

Daca CTR-ul este scazut, imbunatateste-l utilizand potrivirea exacta sau de expresie a cuvintelor cheie;

Nu utiliza potrivirea larga, ampla de la pct. 1.

Daca timpul petrecut pe landing page nu este unul mai mare va afecta calitatea scorului si vei fi penalizat. Foloseste-te de datele din Google Analytics pentru a vedea unde ai probleme privind experienta utilizatorilor, unde abandoneaza site-ul, si elimina pe cat posibil acele cauze de abandon.

Optimizeaza anunturile si landing page-urile responsive;

Anunturile si landing page-urile trebuie sa fie lizibile daca se foloseste un device mobil.

Se trimit doua variante diferite de anunturi unor grupuri de persoane;

Observa ce anunt este mai potrivit si carui timp de client, apoi inlocuieste anuntul mai slab cu cel mai bun si repeta experimentul cu un nou anunt cu potential.

Persoanelor care au dat clic pe anunt trebuie sa li se arate informatii despre ceea ce ai aratat in anunt;

Rata de respingere va creste foarte mult daca tu nu arati informatia sau produsul din anunt, si astfel vei fi penalizat. Recomandam sa existe o continuitate a mesajului intre anunt si landing page.

Dupa analiza, pasul privind optimizarea campaniilor este important deoarece aici vei imbunatati anunturile, vei comunica mesajul audientei targetate, vei modifica setarile de licitare, etc. agentie marketing online iti va oferi posibilitatea de a creste conversiile si de a avea un cost mai mic pe conversie urmarind cel putin urmatorii pasii:Unele agentii sunt mai specializate decat altele, dar, in general, ofera multiple servicii Google Ads sau Facebook Ads.O agentie de marketing online se concentreaza in principiu pe un singur lucru: de a afla care este piata tinta a afacerii tale. Apoi, iti realizeaza campanii PPC pentru respectiva audienta.