PR-ul personal sau cum sa iesi din multime

Proaspat absolvent, caut loc de munca in PR. Nu ma angajeaza nimeni din cauza lipsei de experienta, iar de cand a inceput criza sansele sunt si mai mici. Va suna cunoscut acest scenariu? Cu siguranta da.

Este problema cu care se confrunta majoritatea tinerilor care tocmai au terminat facultatea si isi doresc un job in PR. Ce trebuie facut pentru a depasi acest impediment? In primul rand, trebui sa invatati sa fiti propriul vostru PR, sa va promovati in fata angajatorilor si sa iesiti din multime.

PR-ul personal trebuie sa inceapa inca din primul an de facultate. Chiar daca esti fericit ca ai intrat la facultatea pe care ti-o doreai si parca ai avea nevoie de un mic ragaz, gandeste-te ca trei ani trec destul de repede si te poti trezi fara sa-ti dai seama absolvent, cu o diploma in mana si multe usi trantite in nas.

Pentru a evita eternele cuvinte "din pacate nu ati fost ales pentru jobul nostru, insa va pastram CV-ul in baza de date" trebuie sa incepeti sa luati masuri din timp.

Cum poti deveni propriul tau PR?

In primul rand, ai nevoie de un plan de cariera. Trebuie sa-ti stabilesti foarte clar obiectivele, ce-ti doresti sa faci dupa terminarea facultatii, ce actiuni trebui sa intreprinzi in prezent ca sa ajungi acolo unde iti doresti peste 3 ani, cum poti imbina toate aceste lucruri cu programul de la facultate, ce iti place sa faci si cum ti-ai putea folosi pasiunile pentru a capata cunostinte si experienta pentru viitoarea cariera.

Dupa ce ai stabilit foarte clar ceea ce vrei sa faci, trebuie sa treci la actiune.

Daca scopul tau este sa te angajezi ca specialist relatii publice, atunci trebuie sa capeti ceva experienta in domeniu inca din timpul facultatii. Varianta cea mai la indemana ar fi sa faci diferite internship-uri in agentii sau in departamentele de comunicare si marketing ale companiilor. Fii cu ochii pe anunturile de recrutare si aplica la cele care corespund dorintelor tale.

Experienta practica pe un astfel de job te va ajuta foarte mult, chiar daca te vei rezuma pentru inceput la crearea de baze de date si dat telefoane. Nu trebuie sa-ti faci sperante desarte, nu te va pune nimeni intr-un internship sa creezi strategii de relatii publice.

O alta modalitate de a capata experienta, dar si de a atrage atentia angajatorilor, este sa faci voluntariat. Oportunitatile de voluntariat sunt enorme, iar dintr-un teanc de CV-uri asezate pe biroul unui specialist HR, unul cu proiecte relevante de voluntariat va iesi cu siguranta in evidenta.

Pe langa faptul ca vei castiga experienta, actiunile de voluntariat te vor ajuta sa cunosti foarte multi oameni, sa inveti o multime de lucruri noi care te vor ajuta in viitoarea cariera si sa te implici in multe proiecte. In unele cazuri, te pot ajuta chiar sa te angajezi daca exista pozitii vacante platite.

Pe langa implicarea in diferite proiecte de voluntariat si internship-uri, mai poti aplica pentru burse in strainatate pentru a intra in contact si cu alte sisteme de invatamant si alte mentalitati sau poti participa la diferite competitii de profil. Poti face o multime de lucruri care te pot ajuta sa-ti creezi un CV competent cu care sa atragi atentia angajatorilor, trebuie doar sa fii foarte perseverent si sa-ti doresti sa iesi din multime.

Autor: Claudia Doanta - Senior Account Executive Chelgate Romania