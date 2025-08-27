Primul eveniment de Marketing dedicat industriei de IT din Romania a avut loc la Cluj-Napoca

Sectorul "Informatii si comunicatii" a avut o pondere de 6% din PIB, care este in crestere de la an la an. Industria IT devine tot mai puternica si nu poate fi ignorata. Datorita dezvoltarii puternice a companiilor din domeniu, regasim o lipsa acuta de specialisti in software, iar echipele de HR duc o lupta de Marketing pentru atragerea de colegi noi.

Evenimentul Marketing 4 IT a atins teme importante pentru specialistii de Marketing, Comunicare si HR din companiile de IT, fiind primul de acest fel. Subiectele discutate au atins atat nevoia de atragere de noi talente cat si cea de promovare a companiilor si a produselor proprii, pe piata din Romania sau la nivel international.

Speakerii prezenti au fost din companii de IT renumite precum Microsoft, Samsung, Linkedin, Heimdal Security, cat si de la Parlamentul European si agentia Loopaa Marcom.

Tudor Galos, Consumer Marketing Executive la Microsoft, a prezentat schimbarile importante care au loc in domeniul comunicarii si cum ar trebui sa se adapteze specialistii de marketing. Printre temele punctate putem mentiona: growth hacking, omnichannel, agile marketing, storytelling si loializarea clientilor.

Nicoleta Benga, Account Manager la Linkedin, a prezentat o structura clara de construire a planului de Content Marketing, punctand cum acesta ajuta la atingerea obiectivelor de business.

Ads

Ioana Sigarteu, Digital Specialist la Samsung, a facut o incursiune in agile marketing. Impreuna cu participantii de la eveniment a dezbatut cum practicile de comunicare pot deveni mai adaptabile, cu mai multe iteratii de imbunatatire calitativa.

Raluca Anghel, Head of office la Parlamentul European, a punctat importanta storytelling-ului in comunicarea companiilor. A prezentat studii de caz si a oferit o structura simpla de constructie a unei povesti de companie.

Alin Vlad, Online Marketing & Sales Direcotr la Heimdal Security, este cel mai mare promotor din Romania a tacticii de inbound marketing. El a prezentat diferenta dintre inbound si outbound marketing, iar mai apoi a oferit exemple practice de campanii de succes.

In final, Victor Gavronschi, Managing Partner si CEO al agentiei Loopaa Marcom, a prezentat o imagine de ansamblu a industriei de IT din Cluj si a provocarilor avute de specialistii in HR si Marketing pentru atragerea de noi talente. De asemenea, a oferit si un arsenal de instrumente utile ce pot fi folosite pentru comunicarea companiilor de IT.

Ads

"Ne bucuram ca am reusit sa organizam primul eveniment de Marketing dedicat industriei de IT. Este important ca specialistii de marketing sa invete unii de la ceilalti si de la experti din companii internationale. In calitate de moderator al evenimentului am simtit o energie pozitiva din partea publicului, iar interactiunea cu participantii a aratat dorinta de cunoastere si dezvoltare a acestora. Sper sa organizam si editia a doua in 2016", a declarat Calin Biris, moderatorul evenimentului si Digital Director in agentia de marketing Loopaa.

Evenimentul a inregistrat un real success in randul participantilor. Aceasta se datoareaza in mare parte satisfacerii unei nevoi din ce in ce mai mari de continut specializat pentru piata de IT, in principal in ceea ce priveste dezvoltarea brandului de angajator si promovarea serviciilor de outsourcing.

Marketing 4 IT a fost organizat de catre agentia Loopaa Marcom.

Ads