Promotii de neratat la cuptoarele gastronomice Electrolux Professional, unele dintre cele mai performante echipamente HoReCa!

Un furnizor profesionist de, asa cum este Fresco Expert, care sustine geniul in bucatariile profesionale din Romania de mai bine de 25 de ani, va pune la dispozitie numeroase tipuri de produse: echipamente de bucatarie calda, cuptoare profesionale, echipamente frigorifice, aparate profesionale de cafea, mobilier inox neutru & ventilatie (HVAC), echipamente pentru bar, pizzerii, brutarii, patiserii, cofetarii, fast food, linii de autoservire, echipamente de spalatorie si accesorii.Toate acestea provin de la branduri renumite la nivel international, ceea ce reprezinta o garantie in plus a fiabilitatii si a randamentului lor.In continuare, vom vorbi insa exclusiv despre cuptoarele profesionale, intrucat aceste echipamente HoReCa reprezinta asa-numitul "centru gravitational" al oricarei bucatarii.Motivul este lesne de inteles, si anume faptul ca ele sunt principalele utilaje care ajuta la prepararea numeroaselor feluri de mancare servite in restaurantul dumneavoastra, de la antreuri si feluri principale si pana la deserturi.La randul lor, aceste cuptoare se impart in gastronomice, de patiserie, pentru pizza, dospitoare si dulapuri calde. In cele ce urmeaza, va vom prezenta cateva modele de cuptoare gastronomice de la Electrolux Professional, pentru care Fresco Expert deruleaza in prezent o promotie de nerefuzat.Mai exact, aceste echipamente HoReCa beneficiaza de transport si suport gratuit din partea Fresco Expert.Asadar, pe langa produsele propriu-zise, puteti beneficia si de servicii de consultanta, livrare, montaj, training si servicii post-livrare din partea furnizorului roman.Iata, mai jos, la ce modele ne referim si care sunt principalele caracteristici ale acestor echipamente HoReCa performante:Numar tavi: 6 / Control digital / Fara boiler / Dimensiuni 867x775x808 milimetri / Greutate 127,5 kilograme / Temperatura maxima 300 de grade CelsiusNumar tavi: 6 / Control digital / Cu boiler / Dimensiuni 867x775x808 milimetri / Greutate 122 kilograme / Temperatura maxima 300 de grade CelsiusNumar tavi: 10 / Control digital / Fara boiler / Dimensiuni 867x775x808 milimetri / Greutate 159,3 kilograme / Temperatura maxima 300 de grade CelsiusNumar tavi: 6 / Touch control / Fara boiler / Dimensiuni 867x775x808 milimetri / Greutate 112,5 kilograme / Temperatura maxima 300 de grade CelsiusNumar tavi: 10 / Control digital / Cu boiler / Dimensiuni 867x775x808 milimetri / Greutate 145 de kilograme / Temperatura maxima 300 de grade CelsiusNumar tavi: 10 / Touch control / Fara boiler / Dimensiuni 867x775x1.058 de milimetri / Greutate 134,3 kilograme / Temperatura maxima 300 de grade CelsiusNumar tavi: 10 / Touch control / Cu boiler / Dimensiuni 867x775x1.058 de milimetri / Greutate 145 de kilograme / Temperatura maxima 300 de grade Celsius.