Scoala de comunicare: Cum i-ai explica bunicii tale ce inseamna PR-ul?

Tinerii interesati sa urmeze o cariera in comunicare si relatii publice vor avea ocazia sa ia parte la ateliere practice in perioada 18 noiembrie - 9 decembrie 2013, la cea de-a treia editie a Scolii de PR, organizata de Chelgate Public Affairs & Public Relations.

Atelierele vor avea loc la British Council, unde specialistii in comunicare le vor impartasi tinerilor din cunostintele lor si ii vor ajuta sa aplice practic cunostintele teoretice acumulate.

"Prin Scoala de PR ne propunem sa facem legatura intre cunostiintele teoretice accumulate de studenti in facultate si informatiile practice aduse de specialistii in relatii publice. Uneori este o mare diferenta intre ce se asteapta un student sa faca dupa absolvirea facultatii si ce va face de fapt. Ne propunem ca, impreuna cu directori de comunicare din companii multinationale, sa aducem informatii practice viitorilor specialisti in relatii publice si ne bucuram ca initiativa noastra se bucura de sprijinul unor profesionisti fapt pentru care organizam acum cea de a treia editie a Scolii de PR", a declarat Mirela Meita, General Manager Chelgat.

Printre lectoriicare vor sustine atelierele suntdirectori de comunicare dincompaniimultinationale si specialisti din agentie: Dana Dobrescu (Communication Manager Unilever South Central Europe), Laura Sgarcitu (Communication Manager Provident Financial Romania), Radu Acsinia (Social Media Specialist Samsung Electronics Romania), Mirela Meita (General Manager Chelgate).

Ads

Pentru inscriere, cei interesati trebuie sa urmeze doi pasi: in primul rand, posteaza pe wall-ul lor de Facebook raspunsul la intrebarea "Cum i-ai explica bunicii tale ce inseamna PR-ul?" in maximum 600 de caractere, folosind la final hastag-ul #scoaladepr si taguind pagina de Facebook sau website-ul Chelgate.

In al doilea rand, trimit o descriere a lor de maximum 2000 de caractere cu spatii (aproximativ 1/2 pag A4) in care spun organizatorilor de ce ar trebui sa-i aleaga sa ia parte la scoala. Descrierile vor fi trimise Claudiei Oprescu la adresa cd@chelgate.com pana la data de 14 noiembrie 2013.

Vor fi selectate cele mai originale 23 de aplicatii (text Facebook si descriere), iar participantii vor fi contactati telefonic si pe email in data de 15 noiembrie. Studentii si masteranzii care iau parte la toate cele 5 ateliere primesc diplome de participare, iar cei mai activi dintre ei vor avea ocazia sa urmeze programe de internship.

Mai multe detalii despre Chelgate School pe website-ul: http://chelgate.ro/scoaladepr/.

Ads