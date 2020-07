SEO post-pandemie. Ce se schimba si cum ne adaptam?

Specialistiicauta cele mai rentabile si accesibile metode pentru a intelege schimbarile consumatorilor din timpul crizei si pentru a ajuta business-urile online: conform Search Engine Journal, promovarea prin servicii SEO este o necesitate tot mai mare pentru afacerile din mediul online, avand peste 1.5 milioane de cautari pe Google in luna aprilie.Search Engine Optimization (SEO) este procesul de optimizare al unui website pentru a fi relevant pe paginile cu rezultate ale motoarelor de cautare. Cu ajutorul serviciului de optimizare SEO, website-ul optimizat va ocupa un loc fruntas in SERP, va creste numarul organic al vizitatorilor, implicit si vanzarile acestuia.De ce este nevoie de optimizare SEO intr-o strategie de marketing? Pentru ca SEO a devenit "vocea consumatorului", oferindu-ne oportunitatea de a creste vizibilitatea unei afaceri in online:* SEO este accesibil si eficient, avand un ROI mai mare decat alte campanii de promovare.* Optimizarea SEO ajuta la protejarea, construirea si cresterea capitalului unui brand.* SEO ofera rezultate solide pe termen mediu si pe termen lung.* SEO reprezinta vocea consumatorilor si genereaza date valoroase despre modelul de comportament al acestora.Peste 53% de trafic de pe un site provine din cautarile organice, deci credem ca acum este momentul ca business-urile sa ia in considerare si optimizarea SEO. In aceasta perioada, multe companii au intrerupt campaniile de promovare de tipul PPC si reevalueaza strategia de marketing, ca sa includa si campaniile SEO.iti prezinta cativa pasi pentru o strategie de marketing performanta:1. Analizeaza datele din timp real pentru a intelege comportamentul consumatorilor.2. Imbunatateste experienta utilizatorului si creeaza experiente noi prin optimizarea site-ului.Pentru a ramane in top, indiferent de verticalele afacerii tale, trebuie ca site-ul tau sa fie pregatit pentru a realiza conversii si pentru a aduce trafic relevant. Asta inseamna ca site-ul trebuie sa fie optimizat SEO, sa fie usor de accesat si sa se inteleaga intentia utilizatorilor.In acest sens, o agentie seo poate sa analizeze obiectivele afacerii tale si sa realizeze un audit complet:* audit SEO On-Page: Verificam daca site-ul functioneaza si este optimizat dupa normele Google si identificam potentialul de crestere in rezultatele organice.* audit SEO Off-Page: Aceasta etapa reprezinta procesul de afiliere cu referintele externe cu autoritate SEO. Specialistii nostri creeaza continut original si personalizat audientei tale.3. Imbunatateste indexarea website-ului in clasamentul Google:Este foarte important ca site-ul tau sa se claseze pe primele locuri in rezultatele organice Google, deoarece acesta este unul dintre cele mai cunoscute si utilizate motoare de cautare, reprezentand un pion important in atragerea traficului relevant pe site si generarea de lead-uri. Astfel, am dezvoltat o noua, ce pozitioneaza site-ul pe primele locuri indiferent de gradul competitiei pe cuvintele/expresiile cheie selectate.In concluzie, daca vrei sa fii prezent pe motoarele de cautare si sa obtii mai multe vanzari, serviciul de optimizare SEO este ideal pentru tine si afacerea ta.este o agentie de performance marketing, dedicata conversiilor. Misiunea noastra este sa ajutam clientii sa atinga obiectivele de afaceri dorite, prin solutii personalizate. Modelul de lucru se bazeaza pe rezultate si performante masurabile, prin strategii complete de performance marketing: optimizare SEO si rata de conversie, campanii PPC, content marketing, dezvoltare web si web design.