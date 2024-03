Totul despre promotii, la 360 de grade

Prima editie Promotions 360 se va desfasura la Crowne Plaza Hotel, din Bucuresti, pe 5 octombrie 2011.

Prin intermediul acestui eveniment, organizatorii si-au propus sa ofere informatii despre cele mai noi tactici si aplicatii din domeniul marketingului si studii de caz relevante pentru a intelege eficienta si rezultatele promotiilor si modul in care acestea pot fi implementate in avantajul produsului si companiei.

Organizat de Evensys, evenimentul va reuni specialisti ce vor discuta cele mai noi tendinte din domeniu si strategii pentru o integrare de success a promotiilor in planul de marketing. Promotions 360 este dedicat comunitatii de profesionisti din marketing, FMCG si retail si isi propune sa le ofere multiple oportunitati de invatare si networking.

A doua zi a evenimentului va gazdui workshop-ul "From sales promotions to sales promoters" sustinut de Alain Thys - Managing Partner, Futurelab. Seminarul va furniza informatii si cunostinte de care un om de marketing are nevoie pentru a transforma clientul in promotor si a profita de potentialul de vanzari pe care acesta il reprezinta.

Printre invitatii la conferinta se numara nume importante precum: Maia Novolan (Director General, Syscom Digital), Marian Seitan (Director General, Mediapost Hit Mail), Radu Apostolescu (Vicepresedinte, eMag), Adrian Alexandrescu (Managing Partner, Interactions), Adina Vlad (Partner, Unlock Research), Catalin Ciurezu (Director Executiv, Mediapost Hit Mail), Stefan Chiritescu (Head of Strategy, BBDO), Bogdana Baltasiu (Client Service Manager, Nielsen Romania), Calin Fusu (Co-Fondator, Zumzi).

Cei interesati sa participe la eveniment isi pot rezerva din timp un loc, beneficiind pana pe 5 septembrie 2011 de o oferta speciala de pret de 95 eur+TVA. Detalii complete despre eveniment sunt disponibile pe site-ul dedicat promotions360.ro.

