Trimiterea noutatilor pe email - cum sa afli ce e relevant pentru public

Tot mai multi antreprenori folosesc mediul online pentru a deveni cunoscuti pe piata. Modalitatea prin care se face acest proces poate diferi, de la utilizarea corecta a site-urilor de socializare pana la identificarea corecta a ceea ce doresc oamenii pe care ii au in vizor.

Totusi, la acest ultim capitol, cel care trimite noutatile pe email trebuie sa aiba in vedere ce isi doreste clientul sa citeasca. Tocmai din acest motiv este necesar ca intre cele doua parti sa existe o interactiune, la finalul careia compania sa aiba o imagine clara asupra publicului.

Imaginea si-o creeaza doar dupa ce ajunge sa il cunoasca pe client, iar cea mai buna metoda de a face asta este de a-i pune intrebari. Aceste intrebari se pot pune sub forma unui formular online. In cadrul acestui formular online, clientii pot fi intrebati ce urmaresc si ce ii intereseaza. Astfel, la finalul formularului, compania poate segmenta clientii si sa le iasa in intampinare exact cu ceea ce acestia isi doresc.

O alta modalitate prin care antreprenorii pot concluziona ce este relevant pentru clienti este sa urmareasca traficul de pe propriul site. In acest fel, se poate observa ce anume ii atrage pe clienti si care subiecte sunt cele mai urmarite.

Site-urile de socializare au si ele un cuvant greu de spus in stabilirea a ceea ce este relevant pentru clienti. Interactiunea de acest fel este rapida si destul de elocventa, mai ales ca in mediul virtual clientul reactioneaza destul de clar la ceea ce ii place prin aprecieri de toate felurile.

Nu in ultimul rand, cel care se ocupa de trimiterea noutatilor pe email poate urmari rezultatele avute cu acest gen de promovare in trecut. In urma unei analize se poate vedea foarte clar cum au fost atinse cele mai bune rezultate si ce poate fi urmarit in viitor.

