Oamenii de afaceri se plâng că le merge prost și se așteaptă la ce e mai rău. Domeniile care fac excepție: "Cel mai bun an pentru noi"

Scumpirile din ultima perioadă i-au determinat pe mulți români să fie mult mai atenți pe ce cheltuiesc banii. Unii au renunțat la serviciile și produsele care nu sunt esențiale, iar cei care au afaceri resimt din plin aceste decizii.

Antreprenorii se plâng că vânzările au scăzut dramatic în ultima perioadă. Situația a fost analizată într-un grup dedicat de pe Facebook.

"Cum sunt vânzările la voi?

De la începutul anului au început să scadă drastic pentru noi.

Mă gândeam poate e o problema generală sau numai noi întâmpinăm asta.", a scris un om de afaceri pe Grupul antreprenorilor din România.

"Este cea mai slabă perioadă"

În comentarii, mulți confirmă că afacerile merg prost.

"Confirm aceeași scădere la începutul acest de an, comercializăm haine mărimi mari și foarte mari, dar aceeași problemă se resimte și în exteriorul țării noastre, nu s-a mai produs cam de 2-3 ani, de când cu pandemia, multe țări au lucrat cu marfă din stoc, neștiind ce se va întâmpla în pandemie, așa că părerea mea este că de abia acum se resimte."

"Și la noi a scăzut în domeniul împachetare sau înfoliere cam cu 40 la %."

"Nu numai în România, eu sunt în Belgia și e la fel, totul este în scădere de când au crescut dobânzile și în transport foarte greu, puțin de lucru!"

"Firmă din 2011, comercializez produse damă, este cea mai slabă perioadă."

"2008 e parfum pe lângă ce o să vină"

"Este inflație 15%, care de fapt e un 25% și care la raftul alimentar se simte cu 50% creștere de preț. IRCC-u a bubuit. Per total, puterea de cumpărare a clasei de mijloc a scăzut cu vreo 25-35%. Cam ca în 2008 când s-au tăiat salariile."

"2008 e parfum pe lângă ce o să vină."

"E problemă generală, peste tot au scăzut."

"Scădere dramatică, haine pentru copii."

"Și noi am observat o scădere a vânzărilor generală în primele 3 luni ale anului, acum a început să își revină. Domeniul- piese auto."

"În transport e dezastru."

"Cea mai slabă (extrem de slabă) perioada și la noi, turism-cazare.

Și nu mă refer doar la locația noastră, ci la turismul montan cu prețuri decente, nu cel de lux. Pentru categoria "de mijloc" de clienți, cu potențial financiar limitat/ cumpătat."

"Cel mai greu început de an de 13 ani încoace"

"Activăm în industria construcțiilor metalice, producem structuri metalice, profile zincate (Z, C, U), și comercializăm prin două depozite (Cluj Napoca și Oradea) panouri sandwich și tablă cutată. Pe partea de vânzări materiale (profile, panouri, tablă, șuruburi etc.) este o scădere drastică, peste 60% față de anul trecut; în schimb sunt foarte multe cereri de ofertă pentru sisteme complete de hale metalice și alte clădiri metalice. Creșterea este semnificativă. Producția de structuri metalice e ocupată integral până în luna iulie. În schimb, am observat că sunt din ce în ce mai mari probleme de încasare."

"A scăzut și în alimentația publică, am același număr de clienți dar cu încasări mai mici. În zilele astea să faci business cu o cantină restaurant este o nebunie. Dar mergem înainte."

"Scădere dramatică și pentru noi în domeniul artistic, foarte puține evenimente!"

"Cel mai greu început de an de 13 ani încoace. Chin. Servicii afterschool, loc de joacă."

"Scădere de la un an la altul, lumea caută prețuri mici, deci o farmacie independentă nu mai are nici o șansă, luna asta închid farmacia după aproape 6 ani de activitate."

Afaceri care sunt în creștere

Totuși, sunt afaceri care merg în continuare bine sau au înregistrat creșteri.

"Domeniul invitațiilor pentru evenimente, anul trecut și anul acesta în creștere."

"Doar pe transporturi pe minus, în rest creșteri de 25-30%."

"La noi, deocamdată, se mișcă la fel, design și producție module electronice pentru industria de vending (automate de băuturi calde, reci și universale), self service (spălătorii auto, amuzament), etc. La noi au fost probleme la începutul pandemiei, cu lanțurile de aprovizionare, dar le-am intuit și am făcut stocuri de componente critice (semiconductori, în special) și în cele două luni de lockdown am reproiectat marea majoritate a echipamentelor, migrate spre componente mai ușor de găsit în piață.

A mai fost o cumpănă când a început războiul, pentru că Ucraina producea cam 50% din neonul mondial, folosit la producția de circuite integrate. Am văzut-o și pe asta venind și am crescut din nou stocurile în depozitul partenerului către care am externalizat producția. Mulți bani blocați în stocuri, bine că am avut provizioane/ rezerve."

"Cel mai bun an pentru noi"

"Cel mai bun an pentru noi - înființată în 1996 firma, agenție de turism."

"În imobiliare, zona Sibiu. Primele 3 luni ale anului au fost mult mai multe tranzacții față de începutul anului trecut. S-a vândut mult cu cash și pe bugete mai mici."

"La mine, Design sprâncene și Cosmetică profesională, am avut o creștere de 17% a cifrei de afaceri anul trecut și suntem pe creștere, clientela nouă constantă, însă am dublat munca cu atenție la detalii, investiție în cursuri, update amenajare cabinet, adică am crescut cheltuielile și se simte și progres în cabinet la vânzări. Nu am mărit prețurile la client, urmează când vom trece la TVA să le mărim cu 19% prin vară. Ce cred eu este că acum este o ocazie extraordinară în care se face selecția clientului care dă bani fără probleme, dar vrea calitate.

Problema întâmpinată, plecare personal care dorește să își deschidă propriul business, cam așa e în domeniul nostru. Eu am fost norocoasă să le am pe colege 5 și respectiv 7 ani, de la 1 mai rămânem doar două. Să vedem cum vom face față clienților."