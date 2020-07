Analist financiar: Avem memoria scurta si din acest motiv comportamentul financiar nu se va schimba radical dupa pandemie

Avem memoria scurta, iar afacerile nu se vor schimba radical

Potrivit lui, companiile din Romania au o durata de viata de 10 ani, relativ scurta, si din acest motiv, afacerile care vor aparea dupa 2020, nu vor cunoaste impactul pandemiei."Efectele pe termen scurt sau pe durata convietuirii cu acest virus sunt de conservatorism, de pierderea increderii si tendinta catre economisire. Pe de alta parte, gasirea unui vaccin si depasirea acestui moment ne va face sa ramanem constienti de vulnerabilitatea afacerilor, de vulnerabilitatea guvernelor si a economie in general, care pusa in fata unei pandemii la nivel global are dificultati de a reactiona imediat, pe termen scurt", a declarat presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda, intr-o interventie la Digi 24.Acest lucru inseamna ca suntem vulnerabili la schimbari bruste asa cum a fost considerat acest efect de lacat de inchidere a economiei globale."Sper ca, cel putin, antreprenorii sa inceapa sa lucreze pe scenarii de stres, care nu trebuie aplicate doar in cazul unei pandemi. Pur si simplu, atunci cand apar evenimente care nu sunt prevazute, fie din cauza concurentei, fie din cauza schimbarilor legislative, fie din cauza unor tendinte din industria specifica trebuie sa lucrezi cu scenarii de stres", aa mai declarat analistul financiar.Potrivit lui, asta nu inseamna neaparat conservatorism, frica sau ca nu faci neaparat investitii , ci inseamna ca incerci, pur si simplu, sa fii pregatit pentru orice situatie care poate aparea."Cat timp aceasta practica nu devine o panica sau o frana puternica in investitii nu cred ca este un comportament gresit. In schimb, in ceea ce priveste comportamentul populatie, persoanelor fizice, fara educatie financiara, din pacate experienta nu este suficienta pentru ca este atribuita unor momente anume din trecut si memoria ne arata ca este scurta", afirma Guda.Daca ne uitam, spre exemplu, in Romania, ca sa particularizam comportamentul financiar al companiilor, al antreprenorilor sau al populatiei, acesta crede ca memoria este de scurta durata."In business, jumatate din companiile din Romania s-au infiintat dupa 2010. Este foarte posibil ca in acelasi ritm, pe aceeasi structura a companiilor, jumatate dintre business-urile active din Romania in 2030 sau 2035 sa fie infiintate dupa 2020 pentru ca in medie, o companie activa din Romania are 10 ani de activitate", este de parere Guda.Din acest motiv analistul financiar crede ca memoria este de scurta durata, iar adultii care lucreaza ca angajati, practic, se schimba, in medie, la fiecare 30 de ani. Si atunci, pandemiile oricum nu se succed la o frecventa mai scurta de 30-40 de an."Asa ca, privind catre viitor, mai ales in cazul Romaniei, cred ca aceasta pandemie nu ma astept sa duca la schimbari radicale ale antreprenorilor si consumatorilor odata ce acest virus va fi vindecabil printr-un vaccin, fie pentru imunitate, fie pentru vindecare", a conchis expertul.