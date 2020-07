Autoizolarea - momentul perfect pentru ca cei mici sa imbratiseze pictura

Autoizolarea ramane in continuare o recomandare din partea autoritatilor pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. Probabil pentru adulti este destul de greu sa o respecte in totalitate, insa pentru copii greutatea este cu atat mai mare.Pentru multi dintre copii este aproape imposibil sa inteleaga de ce trebuie sa mentina distanta fata de cei din jur si, cel mai important, de ce nu trebuie sa stea foarte mult afara. Parintii au o sarcina extrem de grea in aceasta perioada - cea de a le raspunde la intrebarile acestea celor mici.Totusi, pentru ca timpul in autoizolare sa treaca repede, dar sa fie si productiv si benefic, parintii ii pot introduce pe cei mici in sfera picturii. Acum toate cele necesare pentru ca micul artist sa isi expuna talentul sunt disponibile si in mediul online.Rembrandt Art Centre, cu site-ul oficial www.artistique.ro , dispune si un magazin online cu produse profesionale, diversificate pentru a-i satisface chiar si pe cei mai pretentiosi artisti. Bineinteles, gama variata de produse este destinata si copiilor, cu sau fara experienta in sfera artei.Arta decorativa, pictura, grafica si desen - un motiv de relaxare in plus si pentru parintiDe-a lungul timpului s-a demonstrat ca arta, indiferent de categoria din care face parte, poate imbunatati relatia parinte - copil. In acest context, al pandemiei, unde atat parintii, cat si copiii au de suferit de pe urma autoizolarii, arta poate fi alternativa de care au nevoie pentru a-si mentine starea de bine la cote maxime.Pe Artistique.ro se regasesc o multime de produse pentru pictura, grafica si desen, arta decorativa, HOBBY & CRAFT si nu numai. Exista o categorie aparte de produse intitulata creativitate pentru copii in care se gasesc seturi si cadouri creative pentru copii. Putem aminti aici de lipiciuri cu sclipici, plastilina, seturi de pictura cu degetul, dar si seturi de creatie puzzle-uri din lemn, de exemplu.Dupa cum s-a mai spus, fie ca cel mic este sau nu familiarizat cu aceasta latura, a artei, pe artistique.ro se regasesc produse pentru toti si toate, pentru toate categoriile de varsta.Parintii, atunci cand se decid sa participe la activitati din sfera picturii impreuna cu cel mic chiar acasa, pot vizualiza cu atentie celelalte categorii de produse disponibile. Pot alege sa contempleze o lume din culori pigmentate, de calitate impreuna cu cei mici. In aceeasi ordine de idei, daca sunt adeptii artei creative, categoria HOBBY & CRAFT este pentru ei. Aici se regasesc diverse accesorii decorative, obiecte din carton, obiecte din ceramica, lemn sau plastic, din sticla, polistiren sau hartie, iar lista poate continua in acest sens.Toata aceasta perioada de autoizolare poate fi una in care starea de bine predomina, in care parintii si copiii petrec timp de calitate impreuna, atunci cand si arta ii acompaniaza!