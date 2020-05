Bitdefender il numeste pe Emilio Roman vicepresedinte de vanzari pentru regiunea EMEA

Ziare.

Emilio Roman are o experienta de peste doua decenii in a conduce echipe globale specializate in securitate cibernetica si cloud si poate duce la indepinire strategii de business ce implica cresteri accelerate.Numirea sa vine in contextul cresterilor vanzarilor in regiune si a unei extinderi rapide in piata serviciilor pentru clienti companii. Roman va putea exploata nevoia crescanda a companiilor pentru solutii de securitate, dar si oportunitatile aparute ca urmare a consolidarilor recente din industrie.El va raporta vicepresedintelui de vanzari la nivel global, americanul Joe Sykora., spune, spuneBitdefender a raportat cresteri solide in ultimii cinci ani, pe fondul unei extinderi rapide in piata B2B. In ultimul an, compania a redesenat oferta pentru partenerii revanzatori, adaugand doua noi linii de business ca raspuns la cererea tot mai mare a clientilor pentru produse de securitate a retelelor si pentru instrumente de administrare a detectiei si raspunsului la atacuri informatice.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.Inca din anul 2001, Bitdefender a dezvoltat tehnologii recunoscute la nivel international destinate securitatii pentru familii si corporatii si a devenit un furnizor de incredere pentru protectia terminalelor si infrastructurilor companiilor.Astazi, tehnologiile Bitdefender sunt prezente in 38% dintre solutiile de securitate de pe piata.Mai multe detalii sunt disponibile pe https://www.bitdefender.ro