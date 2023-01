Numarul ultra-bogatilor a crescut puternic in 2014 - Unde traiesc cei mai multi dintre ei? (Grafic)

Numarul persoanelor care detin o avere mai mare de 50 de milioane de dolari a crescut in acest an la 128.200, iar cei mai multi dintre acestia locuiesc in Statele Unite, se arata intr-o analiza realizata de banca de investitii Credit Suisse.

Anul trecut, in lume erau 98.700 de ultra-bogati, informeaza Business Insider.

"Numarul lor a crescut rapid in ultimii ani, intarind ideea ca bogatii au avut cel mai mult de castigat de pe urma crizei economice", au sustinut analistii Credit Suisse.

"Intre 2008 si mijlocul anului 2014, averea medie a crescut cu 26% pe cap de locuitor. Insa, in aceeasi perioada, s-a inregistrat un avans de 54% al numarului milionarilor, un avans de 106% a celor care au o avere de 100 de milioane de dolari, iar numarul miliardarilor s-a dublat", se mai arata in raport.

Dar unde locuiesc acesti ultra-bogati, care reprezinta 0,0017994134% din populatia lumii?

Iata topul intocmit de Credit Suisse:

1. SUA: 62.800 de persoane (49% din total), in crestere cu 9.500 fata de 2013

2. China: 7.600 (6%)

3. Germania: 5.500

4. Marea Britanie: 4.700

5. Franta: 4.100

