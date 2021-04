Peter Schiff, analist economic american: "O fi Bernie Madoff mort, dar cea mai mare schema Ponzi traieste in continuare prin intermediul Guvernului SUA"

"O fi Bernie Madoff mort, dar cea mai mare schema Ponzi traieste in continuare prin intermediul Guvernului SUA. Madoff juca doar pe mize mici, in comparatie cu Guvernul SUA. De multe ori am spus: De ce il tinem pe Bernie Madoff in inchisoare? Trebuia sa il punem Ministru de finante, pentru ca el este expert in scheme Ponzi", spune Peter Schiff, in cadrul podcast-ului sau zilnic.In opinia lui Schiff, Guvernul SUA opereaza doua scheme Ponzi gigantice:1. Sistemul de asigurari sociale"Este o schema Ponzi in cel mai pur sens al cuvantului. Luam bani de la oamenii care lucreaza in prezent si dam acei bani oamenilor care au iesit la pensie. Si le promitem oamenilor care lucreaza: "Cand tu te vei pensiona, vom lua bani de la noii lucratori". Aceasta este definitia unei scheme Ponzi. Doar ca Guvernul te obliga sa participi, desi toata lumea stie ca este o schema Ponzi. De aceea, aceasta schema dureaza mai mult decat altele. Majoritatea oamenilor, daca ar avea de ales, ar iesi din acest sistem", precizeaza Schiff.2. Finantarea datoriei publice a SUA"Cum isi platesc SUA datoriile catre detinatorii sai de obligatiuni (n. red.: creditori)? Imprumuta bani de la viitorii detinatori de obligatiuni. Cand obligatiunile vandute in trecut ajung la maturitate (n. red.: data la care trebuie rambursat creditul), de unde obtin SUA banii pentru a-si plati creditorii? Ii obtin prin imprumuturi facute de la noii creditori. Asta, din nou, este o schema Ponzi.Din ce in ce mai mult in ultima perioada, creditorul este Sistemul Federal de Rezerve (FED). Astfel, Guvernul SUA ia bani de la FED sa plateasca obligatiunile ajunse la maturitate. Si de unde va lua Guvernul banii sa plateasca FED-ul, atunci cand aceste obligatiuni ajung la maturitate? Vor lua acei bani tot de la FED! Deci intreagul sistem este o schema Ponzi.Doar ca aici nimeni nu este fortat sa participe. Indivizii chinezi, japonezi, nu sunt obligati sa cumpere obligatiuni de stat. Astfel ca, Guvernul USA ar fi trebuit sa pastreze secret acest mecanism, similar cu o schema piramidala, pe care il conduce.De aceea, cred ca Bernie Madoff ar fi fost un ministru de finante mai bun decat multi dintre clovnii pe care i-am avut. El ar fi urmat regula fundamentala in materie de scheme Ponzi: Cand pui in aplicare o astfel de schema, ultimul lucru pe care vrei sa il faci este sa spui oamenilor ca este o schema Ponzi", concluzioneaza analistul american.