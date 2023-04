"Regele de Fier" mai are de recuperat din Romania bunuri de 37-38 mil. dolari

Familia omului de afaceri din perioada interbelica Max Auschnitt mai are de recuperat din Romania bunuri a caror valoare este estimata la 37-38 de milioane de dolari, a declarat Steven Ausnit, fiul fostului mare industrias.

"Valoarea bunurilor pe care le are de recuperat familia sunt estimate la aproximativ 37-38 milioane de dolari", a spus Steven Ausnit, la emisiunea "Dupa 20 de ani" difuzata duminica de Pro TV.

El a explicat ca, desi a recapatat o parte din averea tatalui sau, familia sa mai are inca de primit despagubiri.

"Am reusit cu casa, tatal meu avea actiuni in uzinele si domeniile Resita, dar cea mai mare parte din avere era in fabricile de la Titan-Nadrag-Calan, pe care el le-a creat. Cand ne-am dus sa cautam documentele si arhivele ne-au zis ca n-au nimic.

In urma cu 2-3 ani, un prieten a gasit 18 dosare, si atunci am avut dovezile necesare, Curtea ne-a dat dreptul, am fost la AVAS si am primit actiuni in Fondul Proprietatea. Iar astia au amanat si pana astazi nu am capatat nimic", a spus Ausnit.

Bani pentru burse la Harvard

El a afirmat ca daca va primi partea sa din banii datorati de statul roman vrea sa acorde mai multe burse pentru studenti romani la Harvard si intentioneaza sa investeasca intr-o scoala de meserii la Lugoj.

Intrebat cum crede ca isi va recapata banii, pentru ca statul nu are bani, fiul fostului industrias a afirmat: "Are, are. Statul are actiuni in compania de gaz, in alte companii, si poate pune actiunile astea".

Ausnit a inceput deja o prima investitie in Romania, langa Lugoj, intr-un parc de camioane. El estimeaza ca proiectul va fi gata in 2-3 luni.

Fiul lui Max Auschnitt afirma in toamna anului trecut ca este multumit de despagubirile primite pana acum de la statul roman, in ciuda scaderii actiunilor Fondului Proprietatea (FP), iar avocatii mostenitorului fostului industrias sau pronuntat in favoarea listarii Fondului la o bursa externa.

Ausnit mai are de primit despagubiri in valoare de 126 de milioane de lei pentru in titluri la Fondul Proprietatea pentru actiunile detinute la Uzinele Metalurgice Titan-Nadrag-Calan, proces tergiversat de catre Agentia Nationala de Restituire a Proprietatilor (ANRP), potrivit avocatilor acestuia.

El a primit deja despagubiri pentru participatia la Uzinele de Fier Resita, dar Ausnit a evitat sa dea un raspuns privind valoarea detinerilor, aratand ca nu stie exact numarul de actiuni detinute la Fondul Proprietatea. Ausnit este unul dintre cei mai mari actionari privati persoane fizice ai Fondului Proprietatea.

Steven Ausnit, in varsta de 88 de ani, a parasit Romania in anul 1939 si traieste in SUA, unde a dezvoltat si vandut ulterior o afacere in domeniul ambalajelor.

"Poate am cateva milioane, dar nu sunt sarac", a spus el.

"Regele de Fier"

Supranumit "Regele de Fier", Max Auschnitt s-a nascut la Galati in 1888, a absolvit Academia de inalte studii comerciale si de export din Viena, a fost presedinte al Asociatiei generale de Industrie din Banat, vicepresedinte Uniunii Generale a Industriasilor din Romania si senator al Camerei de Comert si Industrie din Galati.

Auschnitt a creat Uzinele Metalurgice Titan-Nadrag-Calan (TNC) si a condus Uzinele si Domeniile de Resita (UDR) companie care avea inainte de cel de-Al Doilea Razboi Mondial cea mai mare cifra de faceri din Romania si cei mai multi angajati.

Max Auschnitt a facut parte din conducerea unor numeroase companii straine din Viena, Monaco si firme romanesti, precum Societatea Romana de Telefoane si Banca Chrissoveloni.

In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a ramas in strainatate, retragandu-se in final in Statele Unite, unde a murit in 1959. Toate proprietatile sale au fost confiscate de guvernul comunist in 1948.