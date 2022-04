Surprinzator, cei mai bogati romani nu se duc in vacanta de vara prin insule exotice. Desi au bani cu care sa-si cumpere propria insula, prefera sa stea acasa sau, cel mult, sa faca o scurta excursie prin tara.

Daca romanul de clasa medie se duce in vacanta pe litoralul autohton sau pe aproape (in general Bulgaria, Grecia ori Turcia), cei mai bogati romani aleg, in general, sa stea acasa. Si asta pentru ca, spun ei, "cineva trebuie sa mai si munceasca", dar si pentru ca se considera destul de in varsta pentru a nu mai umbla in camasi hawaiene prin insule, scrie MONEY.ro.

Desi este al treilea cel mai bogat roman, cu o avere estimata la un miliard de euro, Ioan Niculae nu se duce mai departe de Marea Neagra si de Carpatii Romanesti. Spune ca n-are de ce si ca, in afara cazului in care se duce la intalniri de afaceri si vanatoare, nu prea calca in afara tarii.

"O sa ma duc la Venus, unde avem un hotel si dupa aia la Busteni, unde am casa. Cam atat", spune Niculae.

Acasa sta si deputatul Siviu Prigoana, detinatorul unei averi de circa 80 de milioane de euro. El spune ca trebuie sa stea acasa din cauza faptului ca are un copil de doar 7 luni, dar recunoaste ca nici nu este tentat la o excursie peste mari si tari. Citeste mai multe despre Unde-si fac vacanta miliardarii Romaniei pe Money.ro.