Cat de atractiva este Romania pentru mediul de afaceri - Vezi topul mondial

Romania s-a mentinut pe pozitia 72, din 185 de tari, in clasamentul anual privind mediul de afaceri, realizat de Banca Mondiala.

Potrivit raportului Doing Business 2013, in ultimele 12 luni s-a facilitat accesul la credite in tara noastra, dupa ce gama de active imobiliare care poate fi folosita drept garantii a fost extinsa.

De asemenea, infiintarea unei afaceri a fost simplificata, prin reducerea timpului necesar pentru obtinerea cazierului fiscal de la agentia de administratie fiscala.

Din cei 10 indici luati in calcul, tara noastra sta cel mai bine la accesul la credite, unde ocupa locul 12 si la usurinta cu care se deschide o afacere (locul 68).

De asemenea, Romania a obtinut o clasare mai buna ca anul trecut la plata taxelor, iar cea referitoare la comertul international s-a mentinut.

Fata de anul trecut, Romania a inregistrat scaderi drastice in ceea ce priveste obtinerea permiselor de constructie, accesul la electricitate, inregistrarea proprietatii, protectia investitorilor, impunerea clauzelor contractuale si reglementarea insolventelor.

Singapore conduce in clasamentul Doing Business pentru al saptelea an consecutiv, fiind urmata de Hong Kong, Noua Zeelanda, SUA, Danemarca, Norvegia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Georgia si Australia.

In acest clasament, Romania este depasita de Bulgaria (locul 66), Cehia (locul 65), Ungaria (locul 54), insa se afla in fata Italiei (locul 73) si Greciei (locul 78).