Cele mai bune probiotice pentru caini: cum le imbunatatesc acestora starea de sanatate

Pentru aceasta, este nevoie de o alimentatie sanatoasa, completata cu probiotice pentru caini, care au o serie de beneficii pentru sanatatea animalului de companie.Aparitia diareei este un semn ca flora bacteriana de la nivelul tractului intestinal a suferit modificari ce au generat dereglari digestive. In astfel de situatii trebuie intervenit imediat, pentru ca scaunele apoase duc rapid la deshidratare, iar atunci problema se poate agrava.Administrarea de probiotice este cea mai indicata intr-o astfel de situatie, pentru ca restabileste nivelul optim de bacterii benefice, care va duce la reglarea tranzitului intestinal al cainelui.Principala poarta de intrare in organism a bacteriilor nocive este tubul digestiv, agentii patogeni ajungand aici prin cavitatea bucala. Din tractul digestiv, agentii patogeni pot migra spre alte organe, de aceea este vital ca la acest nivel sa existe o buna protectie antibacteriana.Tractul digestiv reprezinta un element cheie al sistemului imunitar, si astfel se explica faptul ca aici se regasesc cele mai multe bacterii benefice. Acestea anihileaza agentii patogeni, impiedicandu-i sa migreze in alte zone, actionand astfel ca un scut pentru intregul organism.Prin administrarea de probiotice, flora bacteriana din tractul digestiv este improspatata si astfel creste si capacitatea organismului de-a lupta cu agentii patogeni.In cazul in care cainele a suferit o infectie, iar medicul veterinar i-a prescris un tratament cu antibiotice, este indicat ca medicatia sa fie sustinuta si cu administrarea de probiotice. Antibioticele nu fac foarte bine distinctia intre bacteriile nocive - care provoaca infectii, si cele benefice - care protejeaza organismul, asa ca, odata administrate, vor distruge bacterii din ambele tabere.Se produce astfel un dezechilibru al florei bacteriene a organismului, iar pentru a preintampina efectele nedorite, este indicat sa se administreze supliment probiotic. In acest mod, imunitatea organismului nu va fi afectata in timpul tratamentului, ceea ce va ajuta si la combaterea infectiei pentru care se administreaza antibioticeleAdministrarea probioticelor este indicata si atunci cand cainele trece de la alimentatia materna la cea de bazata pe hrana solida, pentru ca aceasta schimbare genereaza unele dereglari ale florei bacteriene.Dupa ce cainele s-a adaptat la hrana solida, pe parcursul vietii va mai trece prin doua astfel de schimbari, de la hrana de junior la cea de adult apoi la cea de senior. Pentru ca adaptarea sa se fie cat mai usoara, este recomandat sa adaugi in hrana si suplimente probiotice.Ca si in cazul oamenilor, grasimile saturate si colesterolul constituie principalii factori determinanti in aparitia bolilor cardiovasculare la caini. Pe langa alimentatia sanatoasa si multa miscare, administrarea de probiotice constituie un alt element important pentru prevenirea acestor boli.Bacteriile benefice contribuie la procesul de descompunere a colesterolului, si totodata controleaza productia de grasimi a ficatului. Astfel, pe langa problemele vasculare, probioticele previn si aparitia diabetului.Un probiotic pentru caini la pret avantajos nu este greu de gasit, dar inainte de alegere si utilizare, solicita sfatul medicului veterinar, pentru a te asigura ca produsul respectiv este potrivit pentru cainele tau.Este adevarat ca riscurile asociate probioticelor sunt minime, iar efectele secundare apar destul de rar, dar veterinarul este cel mai in masura sa-ti recomande produsele pe care le poti administra in deplina siguranta cainelui tau.