Cum si in ce sa investesti in 2011 ca sa ai succes

Lumea afacerilor s-a rafinat, in 2011, iar concepte ignorate in alti ani devin esentiale in atingerea succcesului. Networking-ul sau puterea brandului personal sunt elementele de noutate in acest an, la care orice om de afaceri trebuie sa se adapteze.

Nu in ultimul rand, in 2011 trebuie sa fii pragmatic si sa investesti doar in initiative menite sa genereze "return on investment".

Cu toate acestea, mentalitatea de castigator, marca Steve Jobs, incepe sa se faca simtita si in randul tinerilor manageri romani. Exemplul personal al lui Jobs ne-a aratat ca totul se poate, cerul este limita si, in plus, tu esti principalul responsabil pentru ceea ce ti se intampla, a declarat Adriana Dutescu, director al Bucharest School of Management.

Contextul economic actual este o provocare pentru orice manager care vrea sa atinga succesul, tocmai de aceea am stat de vorba cu prof. univ. Adriana Dutescu al programului MBA Romano-Canadian pentru a oferi cateva sfaturi pentru cei care au nevoie de indrumare.

