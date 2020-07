Iubesti mancarea fast food? Iata cateva idei pentru o masa savuroasa in familie

Insa, este important sa nu confundam termenul cu junk food, o varianta de mancare recomandata in foarte putine cazuri.Dar cum pofta nu iarta pe nimeni, daca-ti doresti o masa savuroasa in familie si iubesti mancarea fast food, trebuie sa stii ca exista si preparate care se evidentiaza prin reale calitati nutritive si sunt ceva mai sanatoase.Iata cateva idei pe care le poti aborda:Carnea de pui este proteina pe care o consumam cel mai des, asa ca nu este de mirare ca o gasim si in mancarurile de tip fast food. La o masa savuroasa in familie, poti opta pentru un meniu KFC , mai ales ca spre deosebire de alte produse similare, produsele din pui de acest gen sunt cel mai putin calorice.Este binecunoscut faptul ca bucataria italiana este una dintre cele mai sanatoase, iar cum pizza este produsul de baza al acestui popor, nu poate fi inclus in categoria mancarurilor ce dauneaza grav sanatatii. Pizza este un preparat fast food ideal pentru mesele alaturi de cei dragi. Desi trebuie sa respecte mai multe conditii, cum ar fi sa nu aiba mozarella in exces sau blatul sa fie din faina integrala, celebra pizza este mult mai sanatoasa decat alte tipuri de produse culinare.O buna varianta de fast food, frigaruile pot fi facute dintr-o multime de tipuri de carne si legume. Sunt de evitat insa frigaruile de porc, chiar daca atunci cand se fac pe gratar sunt arse si multe dintre grasimi. Acest preparat poate fi servit cu salata la pranz, impreuna cu intreaga familie, singurul lucru de care ai nevoie este gratarul, cel fara de care frigaruile n-ar fi la fel de gustoase.Daca iti place mancarea asiatica, ce poate fi mai potrivit pentru pranz decat sushi? Gratie prospetimii si calitatilor nutritive ale ingredientelor folosite pentru acest preparat culinar, sushi este considerat una dintre cele mai bune si sanatoase variante de fast food din lume. Totusi, daca alegi sa cumperi sushi de la localurile specializate, este important sa te asiguri ca produsul este proaspat, pregatit in ziua respectiva.In cazul in care familia ta ar vrea sa se simta la masa de pranz ca intr-un restaurant american din anii '50, cu siguranta din meniu nu trebuie sa lipseasca burgerii. Acest tip de fast food este adorat la nivel mondial. Carnea de vita reprezinta ingredientul cheie, insa exista variante care includ si carne de pui, porc, miel sau chiar peste, asa ca in mod sigur vei gasi cate un burger pe placul tuturor.Un pranz rapid poate include oricand cateva sandwich-uri calde sau reci, chiar daca vorbim de o masa in familie. Aceste produse reprezinta unul dintre cele mai indemana preparate culinare, mai ales ca varianta finala ramane la aprecierea clientului intrucat acesta isi alege singur ingredientele care compun sandwich-ul.In cazul in care printre cei prezenti la masa se regasesc si vegetarieni, nimic nu poate fi mai potrivit pentru ei decat chiftelutele din naut crud, falafel. Acestea sunt indicate pentru vegani, dar si cei care tin post, sunt delicioase si hranitoare si pot fi servite cu lipii, humus, pasta de susan sau cu o salata proaspata.Ai la dispozitie numeroase variante de mancare de tip fast food pe care le poti alege pentru o masa savuroasa in familie. Chiar daca unele dintre preparatele culinare sunt calorice, in special cele asiatice, asta nu inseamna ca nu sunt suficient de sanatoase pentru a fi consumate alaturi de toti cei dragi.