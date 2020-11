Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat pierderi uriase, in acest an

De asemenea, veniturile operationale au scazut de doua ori si jumatate, la 304,3 milioane lei, fata de 786 milioane lei, in perioada ianuarie-septembrie 2019.Rezultatele financiare apar in raportul publicat de Fondul Proprietatea, actionar minoritar care detine 20% din actiunile companiei."Compania a publicat rezultatele financiare pentru primele noua luni ale anului 2020: venituri operationale de 304,3 milioane lei, EBIT negativ de 57,5 milioane lei si o pierdere neta de 49,6 milioane lei. Traficul de pasageri a scazut cu 66% fata de noua luni 2019, la doar 3,8 milioane de pasageri, iar traficul aerian s-a injumatatit, de asemenea, in aceeasi perioada", arata raportul FP.Potrivit acestuia, compania a fost afectata puternic de criza actuala: numarul de pasageri si numarul de zboruri au inregistrat o scadere semnificativa de la inceputul pandemiei de COVID-19."ACI Europe, organismul care reprezinta industria aeroporturilor, estimeaza in cadrul unui raport din luna august 2020 ca traficul de pasageri a scazut cu 64,2% in prima jumatate a anului 2020 si ca a ajuns aproape de zero in trimestrul 2 2020, cu o scadere de 96,4% comparativ cu trimstrul 2 2019. Ca urmare a incercarilor de ridicare a restrictiilor in mod coordonat la nivelul UE la mijlocul lunii iunie, revenirea traficului aerian a fost mai lenta decat asteptarile. Prin urmare, traficul de pasageri la nivelul retelei de aeroporturi europene a continuat sa scada cu 69% in august 2020 comparativ cu august 2019", releva raportul financiar al FP.Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti si-a inceput activitatea la data de 5 februarie 2010 si asigura coordonarea operationala si managementul celor doua aeroporturi ale Capitalei. CNAB a fost infiintata prin fuziunea societatilor care gestionau aeroporturile bucurestene: Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu.Citeste si: