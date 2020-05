Hotelierii romani au avut pierderi uriase in ultimele trei luni. Cum spera sa-si recastige clientii

Ziare.

"In industria hoteliera estimam o pierdere de circa 6 milioane de innoptari, ceea ce duce undeva la 240 de milioane de euro pierdute in lunile martie - aprilie - mai. Speram ca, in ultimele sapte luni din an, sa functionam undeva la un nivel de 40 - 50% fata de anul trecut", a afirmat Ile.Acesta a apreciat ca hotelurile de dimensiuni mai mici ar putea fi nevoie sa isi limiteze capacitatea de cazare."Fiecare hotel isi face limitarea (de rezervari, n.r.), hotelurile mai mari nu vor avea probleme pentru ca au spatiu suficient, dar cele mici s-ar putea sa fie nevoite sa-si limiteze capacitatea de utilizare", a spus Calin Ile.Presedintele FIHR a precizat ca masurile de prevenire a raspandirii virusului introduse de catre hotelieri ajung la un cost de 50 de euro pentru fiecare angajat."Estimarile noastre despre costurile de conformare igienico - sanitara sunt undeva la 50 de euro per angajat. Acestea sunt costuri care, la aceasta ora, sunt asumate de investitor, pentru ca nu exista niciun sprijin, desi s-a discutat de mai multe ori ca sumele respective vor fi in parte suportate de stat, deocamdata acest sprijin nu exista, si acesti 50 de euro pe angajat i-am sustinut noi", a explicat oficialul FIHR.Ile a subliniat, in acelasi timp, ca industria hoteliera se concentreaza pe transmiterea unui sentiment de siguranta catre clienti "Federatia a recomandat membrilor reguli de functionare atat pe partea de hotel, cat si pe partea de restaurante. Am facut diverse cursuri, tinem aproape de membri sa-i ajutam sa deschida in conditii de siguranta, pentru ca asta e important, sa fie siguranta, sa dam un sentiment de incredere turistilor. Sigur, unii membrii vor deschide hotelurile de acum, de pe 1 iunie, altii treptat, pe masura ce va creste cererea, dar credem ca 1 iunie e un semnal bun, e un prim pas pentru redeschiderea turismului in acest an. E un prim pas care trebuie urmat si de pasi ulteriori, in 15 iunie cand ar trebui sa deschidem piscinele, sa deschidem zonele de agrement, sa deschidem partial restaurantele de interior, iar dupa 30 iunie sa ne gandim si la evenimentele de interior. In aceste trei faze trebuie deschis business-ul in sectorul turismului", a precizat presedintele FIHR.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, o serie de masuri de relaxare incepand cu data de 1 iunie, precum redeschiderea teraselor, plajelor, reluarea transportului international si a deplasarilor in afara localitatii fara declaratie, posibilitatea organizarii de spectacole si de competitii sportive in aer liber."In ceea ce priveste, totusi, masurile de relaxare, avem si cateva vesti pozitive. Incepand din 1 iunie, cateva activitati care pana acum au fost interzise vor redeveni posibile. Astfel, de la 1 iunie, se redeschid terasele. Este insa clar ca aici e nevoie de unele masuri foarte speciale si acestea vor fi comunicate. Mesele vor trebui sa fie la cel putin doi metri, vor putea sa stea maximum patru persoane la o masa si in acest fel lucrurile vor fi, zicem noi, sub control. Tot de la 1 iunie, va fi reluat transportul international, rutier si feroviar, in conditii, sigur, de siguranta, de distantare si de igiena.Tot de la 1 iunie, vor deveni posibile spectacolele in aer liber, cu un numar de pana la maximum 500 de spectatori, insa acestia vor trebui sa fie asezati pe scaune, la distantele care sunt impuse de regulile de distantare, cu un control foarte strict la intrare si, evident, cu respectarea tuturor normelor de igiena. In ce priveste deplasarile in afara localitatii, acestea de la 1 iunie vor fi libere. Deci nu va mai fi nevoie de declaratie cand iesim cu masina sau cu piciorul sau cu bicicleta din localitate", a spus seful statului.