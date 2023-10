Pierderi de 3,58 milioane de euro la Avioane Craiova

In primele noua luni ale lui 2009 Avioane Craiova a inregistrat pierderi de 3,58 milioane de euro.

Pierderile au fost suferite, in condiitiile in care cifra de afaceri s-a comprimat cu o treime fata de perioada similara a lui 2008, informeaza Gazeta de Sud.

Potrivit datelor oficiale, afacerile companiei au scazut in intervalul ianuarie - septembrie 2009 la 5,62 milioane de lei, in timp ce in similara din 2008 era de de 8,47 milioane de lei.

In perioada urmatoare, compania doreste sa disponibilizeze 300 de angajati.