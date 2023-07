Primul parc stiintific din Romania, infiintat in Cluj

Primul parc stiintific din Romania va fi infiintat in judetul Cluj, dupa o decizie a Consiliului Judetean Cluj.

Parcul se va numit Tetapolis si acolo vor functiona laboratoare de cercetare si incubatoare de afaceri, iar investitia se va ridica la 50 de milioane de euro, transmite Mediafax.

"Consiliul Judetean Cluj doreste sa dezvolte un proiect cu societatea de administrare a parcurilor industriale Tetarom si mediul universitar si va infiinta un parc stiintific si tehnologic. Vom beneficia de expertiza Asociatiei Internationale a Parcurilor Stiintifice (IASP), reteaua mondiala de parcuri stiintifice si zone de inovare.

S-a ales Clujul avand in vedere prezenta universitatilor de aici, a experientei acestora, si a unui mediu de afaceri dinamic. Urmeaza sa incheiem un protocol in perioada urmatoare cu universitatile si mediul economic. Acest parc va asigura o legatura intre mediul de afaceri si cel universitar", a declarat presedintele CJ Cluj, Horia Uioreanu.

Parcul urmeaza sa sa se construiasca pe un teren de aproximativ 10 hecatare, la o distanta de cel mult 10 kilometri de municipiul Cluj-Napoca.

"Vom construi cladiri in viitorul parc, vom construi si echipa laboratoare de cercetare, de inovare, de transfer tehnologic, in parteneriat cu mediul academic, iar cercetarea va cuprinde mai multe domenii, de la chimie la oncologie. De asemenea, in parc se vor crea incubatoare de afaceri. Speram ca pana in 2015 sa avem gata aceasta infrastructura de afaceri", a spus Viorel Gavrea, directorul Tetarom.