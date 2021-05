Un site pentru vanzarea hainelor second-hand a ajuns sa valoreze cel putin 3,5 miliarde de euro

Platforma online Vinted.com este specializata in vanzarea si cumpararea de haine vechi si a fost lansata in 2008 de catre doi oameni de afaceri din Lituania.O evaluare facuta miercuri, 12 mai, inaintea unei runde noi de investitii , arata ca site-ul a ajuns sa valoreze cel putin 3,5 miliarde de euro, potrivit startupcafe.ro Ulterior evaluarii, "unicornul" Vinted.com a obtinut 250 de milioane de euro de la fonduri de investitii, un capital foarte bun in context, arata analistii.De-a lungul timpului, start-up-ul a fost finantat cu o suma totala de 560 de milioane de dolariFondul suedez de capital de risc EQT Ventures a condus runda de capitalizare, cu participarea altor investitori care mai finantasera anterior compania: Accel, Lightspeed Venture Partners, Insight Venture Partners, Burda Principal Investments si Sprints Capital.Vinted.com are sediul central la Vilnius, si birouri la Berlin, Utrecht si Praga. In companie lucreaza peste 700 de angajati. In momentul de fata poate fi utilizat in 13 tari, intre care SUA, Franta, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Polonia. Romania nu se afla pe lista, deocamdata.Site-ul a fost infiintat cu scopul vanzarii hainelor vintage, dar a devenit ulterior un bazar de vechituri de valoare.