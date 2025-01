Povestea mărcii Liftor: de la o durere de spate la o revoluție în ergonomie

Compania Liftor a adus o revoluție în birouri și locuințe. Prin combinarea celor mai recente tehnologii, a măiestriei tradiționale și a expertizei ergonomice, au apărut birouri reglabile care duc standardele unui mediu de lucru sănătos la un nou nivel.

Birourile lor sunt populare printre persoanele care lucrează home office, precum și printre giganții globali precum Coca-Cola, Xiaomi și Avast, care folosesc birouri reglabile pentru angajații lor.

Cum s-a născut povestea Liftor și ce se află în spatele succesului său? Citiți în continuare.

Cum a fost înființat Liftor?

Compania Liftor a fost fondată de trei prieteni - Andrej, Paul și Venceslav, care lucrau împreună la o întreprindere mijlocie de tehnologie.

„Totul a început cu o durere de spate a unuia dintre colegii noștri, își amintește Paul. Treptat, s-au adăugat plângerile altor colegi, iar eu însumi am simțit că statul prelungit pe scaun nu-mi făcea bine. Stăteam la serviciu, în mașină și chiar acasă. Când m-am gândit mai bine, mi-am dat seama că stăteam pe scaun cea mai mare parte a zilei, și asta a fost puțin înfricoșător pentru mine, ca persoană activă.”

Punctul de cotitură a venit în aprilie 2019, în timp ce călătoream în Asia de Est. „La un târg pentru inovații tehnologice, am văzut pentru prima dată un birou reglabil care ne permitea să lucrăm atât stând jos, cât și în picioare”, își amintește Venceslav. „A fost o idee grozavă, dar am vrut ceva mai mult - să adăugăm amprenta umană, meșteșugul și calitatea. Am vrut birouri la comandă, unele în spatele cărora să fie o persoană reală și nu doar o mașină”, adaugă Andrej.

Tâmplărie proprie în Europa

După ce s-au întors din călătoriile lor, s-au pus pe treabă. Au început prin a importa baze de ridicare electrice și le-au combinat cu cele mai bune produse de tâmplărie tradiționale.

„Nu am vrut să devenim doar revânzători de produse străine, am vrut să oferim birourilor mai multă autenticitate și individualitate și nu puteam face asta fără propria noastră tâmplărie. În primăvara anului 2021, am început producția și am deschis tâmplăria Liftor. Datorită tâmplăriei noastre proprii, avem posibilitatea de a produce un blat de birou pentru client pentru ziua următoare, ceea ce considerăm o mare valoare adăugată, pe lângă dimensiunile personalizate”, spune Venceslav.

Fiecare birou Liftor este original. Blaturile din lemn sunt lucrate manual și realizate pe măsură, ceea ce le conferă personalitate. „Avem diferite finisaje de lemn și culori ale picioarelor, astfel încât fiecare client poate asorta biroul la interiorul său”, spune Paul.

Clientela Liftor este formată atât din persoane fizice, cât și din companii cărora le pasă de sănătatea angajaților lor. Birourile reglabile sunt populare și în centrele de coworking.

Dezvoltarea propriilor noastre tehnologii bazate pe AI

Liftor își dezvoltă propriile tehnologii care conferă birourilor reglabile funcții utile. Birourile au comenzi tactile cu memorie pentru pozițiile preferate, motoare foarte rapide și silențioase, un sistem anti-coliziune și o ieșire pentru încărcarea dispozitivelor electronice.

Cea mai recentă inovație a mărcii este primul birou reglabil cu tehnologie AI avansată. Printre elementele principale se numără un ecran tactil LED color, un senzor de calitate a aerului, analiza timpului petrecut în picioare și în șezut, amplasarea flexibilă a controlerului, încărcare rapidă de 30 W și control prin gesturi.

Șezutul este fumatul modern

Scopul Liftor nu este doar de a vinde mobilier și accesorii ergonomice pentru birou, ci și de a răspândi conștientizarea cu privire la modalități sănătoase de lucru.

„Stăm jos mai mult decât este sănătos. Statul prelungit pe scaun este ca fumatul modern - este dăunător pentru sănătatea noastră”, avertizează Andrej. De aceea, Liftor oferă (și continuă să extindă) și alte produse ergonomice, cum ar fi scaun ergonomic birou, scaun de echilibru, suport monitor, paravane acustice și covorașe anti-oboseală pentru stat în picioare.

Ce nu trebuie să lipsească dintr-un birou sănătos

Vă întrebați de unde să începeți pentru a lucra mai sănătos și mai eficient? Baza oricărui birou sănătos este o masă reglabilă pe înălțime care vă permite să alternați între lucrul în șezut și în picioare.

Pentru un efect și mai bun, combinați biroul reglabil cu un scaun ergonomic, cum ar fi modelul Orca, care oferă sprijin direcționat pentru zonele cheie ale spatelui datorită spătarului său conturat, sau modelul Active cu un spătar mobil din două piese care se adaptează mișcărilor dumneavoastră și asigură confortul chiar și atunci când stați mult timp.

Ultimul lucru care nu ar trebui să vă lipsească din bază este un suport pentru monitor. Acesta vă va ajuta să reglați ecranul la înălțimea optimă, reducând semnificativ tensiunea asupra coloanei cervicale și a umerilor.

Vizitați www.liftor-ergo.ro pentru a crea un mediu de lucru care să vă susțină sănătatea, să îmbunătățească productivitatea și să facă fiecare zi de lucru mai plăcută.

