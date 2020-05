21 de tone de carne de pasare din Polonia, cu Salmonella, descoperite la doua firme din Bihor si Ilfov

Ziare.

Carnea de pasare se afla la doua societati comerciale, toata cantitatea urmand a fi dirijata spre neutralizare.Potrivit unui comunicat al ANSVSA, in perioada 31 martie - 30 aprilie 2020, inspectorii din cadrul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti au efectuat la nivel national o serie de controale tematice pentru verificarea modului in care sunt respectate, de catre operatorii din sectorul alimentar, conditiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor referitoare laVerificarile s-au efectuat la nivelul unitatilor de destinatie (unitati independente de depozitare a carnii de pasare/oualor, unitati de reambalare a carnii de pasare, centre de ambalare oua, centre logistice de distributie) si unitatilor de tip catering, controalele avand ca scop, pe de o parte, stabilirea originii carnii si oualor pentru ca autoritatile sa se asigure ca acestea nu provin din zone aflate sub restrictii sanitare veterinare ca urmare a evolutiei influentei aviare (gripa aviara), iar pe de alta parte, cu ocazia controalelor documentare, de identitate si fizice, au fost prelevate probe in vederea verificarii prin analize de laborator a respectarii criteriilor microbiologice si de siguranta alimentara in carnea proaspata de pasare, precum si in loturile de oua provenite din schimburi intracomunitare, posibil contaminate cu Salmonella.Potrivit sursei citate,de carne de pasare, fiind efectuate 690 de analize in vederea verificarii respectarii criteriilor microbiologice de siguranta alimentara."Carnea testata provenea din Polonia, Ungaria, Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franta, Slovacia, Olanda, Italia, Bulgaria, Spania, Ucraina, Brazilia. In urma analizelor de laborator au fost detectate doua probe de carne cu rezultate nesatisfacatoare (contaminare cu bacteria Salmonella Enteritidis), recoltate de la societati comerciale din judetele Bihor si Ilfov. In ambele cazuri carnea provenea din Polonia. Intreaga cantitate de 21 de tone (1 tona carne pasare din judetul Bihor si 20 de tone din judetul Ilfov) de carne infestata cu Salmonella a fost retinuta oficial sub sechestru sanitar veterinar, urmand a fi dirijata spre neutralizare", spun reprezentantii Autoritatii.Rezultatele analizelor de laborator in cazul celor doua loturi neconforme pe criteriul microbiologic de siguranta alimentara pentru carnea proaspata de pasareANSVSA precizeaza ca au mai fost identificate in urma analizelor de laborator. In cazul acestor loturi de carne reprezentantii ANSVSA au aplicat masurile legale, toate aceste situatii neconforme fiind notificate statelor membre UE de origine si unitatilor producatoare prin Sistemul de Asistenta si Cooperare Administrativa (AAC).In cadrul controalelor oficiale care vizau verificarea calitatii oualelor de consum provenite din statele membre UE (Polonia si Grecia) au fost prelevate 46 de probe, fiind efectuate un numar de 92 de analize de laborator microbiologice pentru detectarea prezentei Salmonella. "cu criteriile microbiologice ale legislatiei in vigoare", au adaugat reprezentantii Autoritatii.