Comisia Europeana: Mai putin de 5% din carnea testata este de cal

Continutul de carne de cal din cele 2.250 de produse testate in UE nu depaseste 5%, conform rezultatelor ADN anuntate, marti, de Comisia Europeana.

Controalele demarate de UE pe 15 februarie vizau si depistarea urmelor de fenilbutazona, un anti-inflamator folosit in tratarea cailor, iar substanta a fost depistata in doar 0,6% din carnea de cal testata.

Potrivit Liberation, in functie de marime, din fiecare tara UE au fost prelevate intre 10 si 150 de probe, stabilindu-se un esantion pentru fiecare 50 de tone de carne de cal. Actiunea de testare demarata la nivelul Uniunii a fost finantata de Comisia Europeana in proportie de 75%.

In ceea ce privestea infestarea cu fenilbutazona, cu toate ca recunosc ca substanta ramane interzisa in alimentatie, fiind daunatoare, oficialii europeni sustin ca nu exista inca un pericol privind prezenta acesteia in alimentele comercializate pe teritoriul UE.

Scandalul carnii de cal etichetate ca fiind de vita a izbucnit in Marea Britanie, la mijlocul lunii februarie, dupa care s-a extins in intreaga Europa, ducand la retragerea a numeroase loturi de produse din supermarketuri, lucru ce a scazut increderea consumatorilor in produsele de carne, care au inregistrat scaderi dramatice ale vanzarilor.

