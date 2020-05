Compania de stat Romarm nu a vandut pana acum nicio masca sanitara. Orban a cerut ancheta

Ziare.

Motivul: liniile de productie cumparate din China nu functioneaza corespunzator, potrivit profit.ro Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi seara, ca a solicitat demararea unei anchete pentru a vedea de ce a fost oprita temporar productia de masti de protectie in fabricile Romarm."I-am solicitat domnului ministru o ancheta pentru a verifica care sunt motivele pentru care a fost oprita temporar productia si, evident, sunt convins ca domnul ministru va lua toate deciziile care se impun pentru a relua productia si a putea asigura pe piata romaneasca, din productie interna, o cantitate si de la compania din Dragomiresti, de aici din judetul Dambovita", a declarat Orban, citat de Agerpres La randul sau, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a anuntat ca va declansa, la cererea premierului, o ancheta in acest sens, conform Digi24 Amintim ca, la sfarsitul lunii martie, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca Romarm isi adapteaza productia si va incepe sa faca masti de protectie. "Noi, Ministerul Economiei, prin Romarm, compania din industria de aparare, am luat decizia sa investim in aceasta industrie care trebuie sa fie strategica, de productie de echipamente de materiale esentiale, cum le spun eu si vom avea aceeasi productie, tot incepand cu 15 aprilie, 500 de mii de masti zilnice pentru populatie si 150 de mii de masti pentru spitale.Romarm, langa Bucuresti, o sa fie. Acum se amenajeaza o hala la Dragomiresti a Romarmului si acolo vom produce aceste masti", a declarat atunci ministrul la RFI Romania.