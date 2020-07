Cum alegi laptopul potrivit pentru jocuri

Evident, cu cat mai puternic, cu atat mai bine. N-ar trebui sa cumperi ceva mai jos de Intel Core i5 sau AMD Ryzen 7. La gaming, diferenta intre procesoarele Intel si AMD nu este atat de mare, atat timp cat alegi modele de generatie noua si cu frecvente de la 2.4GHz in sus. Tine cont ca un procesor puternic are nevoie si de RAM, placa video si SSD, performante ca sa se poata "desfasura" in voie. Pentru un raport calitate/pret optim, ai putea opta pentru Intel Core i5-10600K sau AMD Ryzen 9 3950X.Este, cu siguranta, una dintre cele mai importante elemente la un laptop de gaming si cea care face ca jocurile sa ruleze la parametri optimi. Si aici poti alege intre nVIDIA (GTX 1660Ti / 1080, RTX 2080 / Quadro RTX 5000 Max-Q) sau AMD (Radeon Pro 5500M, Radeon RX 580) fara probleme, daca sunt din generatii recente.Pentru un laptop de gaming, in zilele noastre, 8 GB de RAM ar trebui sa fie minimum de la care sa pornesti. De fapt, niciun laptop de gaming care se respecta nu vine cu mai putin. Daca nu chiar 16 GB. Orienteaza-te spre un model la care, in timp, sa poti upgrada memoria, pentru a face fata cerintelor din ce in ce mai mari pe care le au jocurile video.Pe partea de stocare, un HDD de generatie recenta ar trebui sa se descurce onorabil. Dar, este recomandat, intotdeauna, un SSD, datorita vitezei mari de citire. Ca sa reduci putin costurile ai putea sa alegi un sistem hibrid, adica un SSD de minimum 256 GB, pentru sistemul de operare, si un HDD de la 500 GB in sus, pentru stocare. Depinde de bugetul pe care il ai.La capitolul display, bigger is better. Desigur, poti sa te joci si pe un laptop cu ecran de 14-15 inch, dar experienta nu se compara cu privelistea oferita de unul cu diagonala de 17 inch. In functie si de placa video a laptopulului, rezolutia minima ar trebui sa fie de 1600x900 pixeli. La modelele mai recente, aceasta poate fi FULL HD (1920x1080) sau chiar UHD 4K (3840x2160), dar pretul aproape se dubleaza, cel putin la 4K. Daca ai ocazia sa testezi un laptop de gaming inainte sa-l cumperi, uita-te cu atentie la display si vezi daca-ti ofera o buna luminozitate, un unghi de vizualizare mare si o buna reproducere a culorilor.Cand mergi la cumparaturi, tine cont si de:● sistemul de racire - foarte important la laptopurile de gaming, care functioneaza perioade lungi de timp la capacitate maxima, degajand multa caldura;● tastatura - ar trebui sa fie confortabila, robusta si rezistenta, ca sa faca fata milioanelor de clickuri pe care le va avea de suportat. Si, iluminata sau nu, dupa preferinte;● conectivitate - porturi USB 3.0 sau Type-C pentru harduri externe, HDMI, Thunderbolt si Display port, daca vei vrea sa te joci pe monitoare mai mari;● sistemul audio - de asemenea, daca ai ocazia, testeaza-l si vezi daca e pe gustul tauCateva dintre marile firme producatoare de laptopuri au simtit ca gamingul este o nisa banoasa, care trebuie exploatata, si au lansat serii dedicate acestei activitati.are Republic of Gamers (ROG), de unde se remarca GL552VX,a lansat seria OMEN, din care cel mai puternic ar fi OMEN 17-W033DX,a lansat Predator Triton 500, iarare ca varf de gama un laptop Alienware 17R4 considerat de multi un "monstru", in sensul bun si foarte puternic al cuvantului.Cu siguranta, acum ai un punct de pornire atunci cand vei decide sa-ti cumperi primul tau laptop de gaming sau daca vrei sa-l schimbi pe cel actual. Despre cat de mare ar trebui sa fie bugetul pentru o astfel de investitie, nici nu mai are rost sa vorbim. Cu preturi care pot ajunge si pana la 25-30 de mii de lei, e clar ca laptopurile de gaming sunt o nisa extrem de costisitoare. Dar, pana la urma, daca esti un impatimit al jocurilor video, merita toti banii.