Cum sa folosesti corect apa micelara

Insa, pentru a ne bucura de toate beneficiile sale, este important sa stim cum sa o folosim corect.Apa micelara contine micelii - molecule mici de ulei, care sunt incorporate in apa. Aceste micelii atrag murdaria si uleiul ca un magnet, astfel incat pot curata eficient pielea, fara sa deterioreze bariera biologica a tenului. Practic, miceliile actioneaza precum niste emulgatori, care dizolva chiar si compusii insolubili in apa, cum ar fi sebumul, ceara, produsele cosmetice pe baza de ulei.Apa micelara nu afecteaza pielea, asa ca poate fi folosita simultan pentru curatarea tenului, indepartarea machiajului si hidratarea pielii, avand o textura asemanatoare apei. In plus, apa micelara nu trebuie clatita, deoarece ingredientele sale hidratante au un efect benefic asupra pielii, chiar si dupa aplicare.Pentru a te bucura de beneficiile apei micelare este important sa alegi un produs potrivit tenului tau: sensibil, uscat, mixt sau gras. Pentru fiecare tip de ten exista o apa micelara potrivita, care contine anumite ingrediente, menite sa curete corespunzator pielea. Totusi, in cazul tenului mixt sau gras, predispus la acnee, este recomandat ca combini apa micelara si cu un alt produs de curatare, pentru a te asigura ca porii sunt curatati in profunzime.Apa micelara este un produs excelent pentru curatarea tenului, asa ca o poti folosi ca demachiant, seara, pentru a indeparta cat mai bine fondul de ten, pudra si fardul. Este important sa te demachiezi inainte de culcare, deoarece tenul tau trebuie sa respire in timpul noptii.De asemenea, apa micelara poate fi folosita si dimineata, cand vrei sa iti improspatezi tenul rapid, inainte de a aplica un produs hidratant. Iar atunci cand vrei sa iti refaci machiajul sau vrei sa il corectezi, poti folosi, de asemenea, apa micelara, aplicand cateva picaturi pe o discheta demachianta.Poti folosi apa micelara si dupa orele de sport, cand simti nevoia de o reimprospatare a tenului. E de ajuns sa pulverizezi cateva picaturi pe ten, pentru a elimina excesul de sebum, praful si impuritatile. Dupa pulverizare, poti sa stergi usor pielea, cu un servetel.Apa micelara poate fi folosita chiar si in timpul verii, fiind perfecta pentru vacantele la mare, cand folosesti o cantitate destul de mare de crema cu protectie solara. De obicei, cremele SPF pot sa blocheze porii, asa ca poti sa iti cureti tenul din cand in cand, cu putina apa micelara.Apa micelara este o solutie excelenta si pentru dezlipirea genelor false. Fiind un bun demachiant, apa micelara este sigura pentru zona ochilor, asa ca o poti folosi pentru a inmuia adezivul genelor false. E de ajuns sa aplici cateva picaturi de apa micelara pe o discheta demachianta si sa masezi cu aceasta pleoapele ochilor. Apa micelara va inmuia rapid adezivul, iar apoi vei putea dezlipi mult mai usor genele false.Apa micelara este un produs foarte eficient pentru curatarea tenului, asa ca o poti folosi in orice moment al zilei, pentru mai multa prospetime. Poti incerca pentru inceput apa micelara hidratanta CeraVe , care curata, hidrateaza si indeparteaza machiajul foarte usor, protejand in acelasi timp pielea.