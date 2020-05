In Romania se vor produce drone militare: Avioane Craiova si Romaero au facut o afacere cu o firma din Israel

Ziare.

"Elbit Systems impreuna cu Avioane Craiova si Romaero, au semnat un Memorandum de Intelegere (MOU) pentru cooperare in domeniul Sistemelor de Avioane fara pilot (UAS) in vederea programelor preconizate ale Ministerului Apararii Nationale din Romania (MApN).Companiile vor coopera pentru transferul tehnologic in vederea fabricarii in tara de UAS ale Elbit Systems: de la platforme tactice UAS precum Skylark I-LEX si Hermes 450 si pana la diferitele configuratii ale Hermes 900.Memorandumul de Intelegere prevede ca firmele romanesti sa fie responsabile de asamblare, integrare, instruire, mentenanta si reparatii precum si de managementul de program", se arata intr-un comunicat de presa remis vineriGama UAS de la Elbit Systems include:- mini-drone portabile de catre soldati,- drone tactice versatile,- UAS-uri si solutii maritime de raza lunga.Elbit Systems este un furnizor de lunga durata al Ministerului Apararii Nationale, avand patru unitati de productie in Romania:- Elmet Magurele (productie si dezvoltare pentru sisteme terestre),- Simultec (simulatoare si sisteme de antrenament),- A/E Electronics (subansamble electronice)- Elmet (prelucrare avansata de piese) in Bacau."Avem o colaborare indelungata cu Romania in diverse proiecte si domenii de peste 27 de ani. Suntem mandri sa cooperam cu Avioane Craiova si Romaero pentru a facilita transferul tehnologiilor UAS in Romania si pentru a crea locuri de munca. Scopul nostru este sa putem oferi Armatei Romane o solutie completa si avansata de UAS care se afla in acest moment la cel mai inalt nivel international", a declarat Elad Aharonson, vicepresedinte Executiv si manager general al Elbit Systems ISTAR Division, citat in comunicat.