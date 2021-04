Livrarile Tesla au depasit estimarile in primul trimestru din 2021

Livrarile au depasit cu aproape mii de masini estimarile analistilor de pe Wall Street in primele luni ale acestui an, iar cererea solida a compensat impactul deficitului global de cipuri, transmit Bloomberg si Reuters.In primele trei luni, Tesla a livrat 184.800 vehicule pe plan global, in timp ce analistii se asteptau la 177.822 de unitati. In trimestrul patru din 2020, compania americana a livrat 180.570 vehicule."Suntem incurajati de primirea facuta Model Y in China si facem rapid progrese pentru a produce la intreaga capacitate. De asemenea, Model S si Model X au fost exceptional de bine primite", a transmis compania.In prezent, Tesla produce Model S si Model X doar la fabrica sa din Fremont, California, iar Model 3 si Model Y sunt produse in California si la uzina din Shanghai. Statele Unite si China sunt cele mai mari piete pentru Model 3 si Model Y.Tesla a produs in primul trimestru din acest an 180.000 vehicule.