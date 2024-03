Rusia si alte doua tari interzic lenjeria intima din dantela

Rusia, Belarus si Kazahstan interzic comercializarea lenjeriei intime din dantela.

Interdictia vizeaza articolele de acest gen care contin mai putin de 6% bumbac, importate, produse sau vandute in cele trei tari, potrivit Daily Mail.

Legea, anuntata prima data in 2010 de Comisia Economica Euroasia, va intra in vigoare incepand cu 1 iulie.

Barbati si femei, deopotriva, si-au exprimat nemultumirea fata de aceasta decizie, pe retelele de socializare circuland fotografii in care lenjeria moderna este comparata cu cea din bumbac, in stil sovietic. In Kazahstan, 30 de protestatare au fost arestate.

Vanzarile de lenjerie intima se ridica la 4 miliarde de dolari in Rusia anual, iar 80% dintre produse provin din importuri.

Analistii estimeaza ca 90% din lenjeria disponibila va disparea de pe rafturi daca masura va fi aplicata.

C.S.

