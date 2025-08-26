Scandalul carnii de cal: Lasagna cu probleme, descoperita in Slovenia

Autoritatile sanitare au descoperit, marti, carne de cal nedeclarata in lasagna vanduta intr-o retea de supermatketuri din Slovenia si produsa de o companie luxemburgheza.

"Testele ADN au confirmat prezenta carnii de cal in lasagna bolognesa produsa de o companie din Luxemburg si distribuita de lantul de supermarketuri Interspar", a anuntat Autoritatea pentru siguranta alimentara si control veterinar si fitosanitar.

Ulterior, firma de retail a retras produsul de pe rafturi, potrivit Global Post, care citeaza AFP.

Postul de televiziune privat sloven POP TV news a informat ca lasagna respectiva era produsa de compania luxemburgheza Trada si importata de croatii de la Ledo.

Acesta este primul caz dezcoperit in Slovenia de la inceputul scandalului privind carnea de cal etichetata in mod eronat drept carne de vita, care a afectat 15 tari europene.

Guvernul francez a dezvaluit existenta unei filiere care trece prin cel putin trei tari: Franta, Luxemburg, Romania, Olanda, Cipru. Afacerea se refera la 750 de tone de carne folosita pentru prepararea a peste 4,5 milioane de produse vanute in 13 tari europene.

Compania franceza Spanghero, al carei sediu este la Castelnaudary, in sud-vestul Frantei, a fost desemnata de Guvernul francez drept principala responsabila de scandal.

