Scandalul carnii de cal: Lasagna cu probleme, descoperita in Slovenia

Autor: Constantin Pescaru
Miercuri, 20 Februarie 2013, ora 09:20
2459 citiri
Scandalul carnii de cal: Lasagna cu probleme, descoperita in Slovenia
Foto: tuesdayshorse.wordpress.com

Autoritatile sanitare au descoperit, marti, carne de cal nedeclarata in lasagna vanduta intr-o retea de supermatketuri din Slovenia si produsa de o companie luxemburgheza.

"Testele ADN au confirmat prezenta carnii de cal in lasagna bolognesa produsa de o companie din Luxemburg si distribuita de lantul de supermarketuri Interspar", a anuntat Autoritatea pentru siguranta alimentara si control veterinar si fitosanitar.

Ulterior, firma de retail a retras produsul de pe rafturi, potrivit Global Post, care citeaza AFP.

Postul de televiziune privat sloven POP TV news a informat ca lasagna respectiva era produsa de compania luxemburgheza Trada si importata de croatii de la Ledo.

Acesta este primul caz dezcoperit in Slovenia de la inceputul scandalului privind carnea de cal etichetata in mod eronat drept carne de vita, care a afectat 15 tari europene.

Guvernul francez a dezvaluit existenta unei filiere care trece prin cel putin trei tari: Franta, Luxemburg, Romania, Olanda, Cipru. Afacerea se refera la 750 de tone de carne folosita pentru prepararea a peste 4,5 milioane de produse vanute in 13 tari europene.

Compania franceza Spanghero, al carei sediu este la Castelnaudary, in sud-vestul Frantei, a fost desemnata de Guvernul francez drept principala responsabila de scandal.

Germania, aflată în criză economică severă, refuză taxarea suplimentară a IMM-urilor, deoarece ar face mai mult rău. România gândește fix pe dos, deși are probleme similare
Germania, aflată în criză economică severă, refuză taxarea suplimentară a IMM-urilor, deoarece ar face mai mult rău. România gândește fix pe dos, deși are probleme similare
Ieșirea recentă a cancelarului german, Friedrich Merz, care a declarat în cadrul unui discurs susținut în orașul Osnabrück faptul că „Nu va exista nicio creștere a impozitului pe profit...
Tinerii, alungați din orașele universitare. Suntem campioni la creșterea prețului chiriilor. „Imposibil pentru un student să închirieze o garsonieră”
Tinerii, alungați din orașele universitare. Suntem campioni la creșterea prețului chiriilor. „Imposibil pentru un student să închirieze o garsonieră”
În iulie 2025, cererea pentru chirii în România a crescut puternic, cu 27% față de luna iunie, iar datele Eurostat pentru iunie 2025 arată că, per ansamblu, țara noastră a înregistrat cea...
#scandal carne cal Slovenia, #produse carne cal Slovenia, #scandal carne cal tari , #producatori
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
Adevarul.ro
Ofurile romanilor intorsi din vacantele in Grecia: "Insula colcaie de turisti romani. In doi-trei ani va deveni Mamaia Nord"
DigiSport.ro
VIDEO Ioan Varga a "lovit" din nou: 2.300 de kilograme de aur! "Pregatim actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Germania, aflată în criză economică severă, refuză taxarea suplimentară a IMM-urilor, deoarece ar face mai mult rău. România gândește fix pe dos, deși are probleme similare
  2. Tinerii, alungați din orașele universitare. Suntem campioni la creșterea prețului chiriilor. „Imposibil pentru un student să închirieze o garsonieră”
  3. Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar închide realist gaura bugetară făcută de frauda de TVA
  4. Astăzi am văzut o femeie
  5. Orașul în care primăria vrea să scadă subvenția pentru energia termică acordată populației. De când se va aplica măsura
  6. Producția de legume proaspete a României a scăzut la jumătate în ultimii trei ani de zile!
  7. Șefa Băncii Centrale Europene avertizează: Fără migranți, economia Europei riscă să se blocheze
  8. Dezmăț pe banii statului: Salarii anuale cu 150.000 de lei mai mari la Curtea de Conturi
  9. Noi scumpiri pentru transportul public din București. Cresc prețurile la biletele metropolitane integrate, care includ STB și metrou
  10. Powell readuce speranța pe Wall Street – TradeVille