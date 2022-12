UE ar putea distruge industria parfumurilor de lux. Vezi cum

Uniunea Europeana ar distruge o industrie de 25 de miliarde de dolari, prin introducerea unei reglementari care ar interzice producatorilor de parfumuri sa foloseasca ingrediente naturale, ce pot provoca alergii.

Brandurile cele mai cunoscute, cum ar fi Dior, Chanel sau Guerlain, ar avea cel mai mult de suferit, parfumurile de lux avand o cantitate mare de ingrediente naturale in compozitie, relateaza Reuters.

Pana acum, producatorii au fost nevoiti sa-si schimbe formulele, de-a lungul timpului, din cauza reglementarilor impuse de Asociatia Internationala a Parfumurilor, dar si din cauza lipsei unor ingrediente sau a reducerilor de costuri.

Proiectul de lege propus in Bruxelles ar putea afecta si mai mult companiile care activeaza in domeniu de peste o jumatate de secol si ale caror formule pentru parfumuri au fost create intr-un moment cand nu se cunosteau foarte multe despre posibilele efecte negative ale unor ingrediente.

De exemplu, probabil cel mai cunoscut parfum din lume, Chanel No. 5, a fost creat in 1921 si numit astfel deoarece a fost nevoie de cinci incercari pentru a se ajunge la formula finala.

Oficialii Chanel, Guerlain, Dior sau Hermes nu au dorit sa precizeze daca formulele pentru parfumurile lor, majoritatea realizate din ingrediente naturale, au suferit schimbari de-a lungul anilor, acest subiect fiind tabu in industria parfumeriei de lux.

Totusi, iubitorii parfumurilor respective sunt greu de pacalit. "Clientii cunosc parfumul mai bine decat orice expert. Nu spunem nimic consumatorilor, dar ei isi dau seama cand parfumul respectiv se schimba si decid sa schimbe brandul. Companiile trebuie sa fie foarte atente la cum schimba formulele, pentru a nu pierde clienti", a spus Jean Guichard, seful scolii de parfumuri din Paris, infiintata in 1946 de producatorul elvetian Givaudan.

Daca reglementarile privind utilizarea ingredientelor naturale vor fi introduse, sute de parfumuri vor trebui modificate, astfel incat sa fie introduse ingrediente sintetice, fara alergeni. Mai toti producatorii de lux vor avea de suferit, in acest caz.

"Daca legea trece, sunt terminat, toate parfumurile sunt pline de astfel de ingrediente. Impactul asupra brandurilor de lux va fi ca o explozie atomica si nu vom avea posibilitatea sa ne redresam", a spus Frederic Malle, ce detine producatorul Editions de Parfums Frederic Malle.

Cele mai multe parfumuri rafinate sunt compuse dintr-un mix de ingrediente naturale si molecule sintetice. Schimbarea mirosului poate costa mii de euro, in functie de complexitatea formulei initiale. In plus, producatorii spun ca inlocuirea unui ingredient natural cu unul sintetic nu este niciodata o imbunatatire.

De exemplu, Guerlain a fost nevoit sa inceteze folosirea uleiului de gudron de mesteacan in parfumul Shalimar in urma cu cateva decenii, deoarece se credea ca poate fi cancerigen. Uleiul de cuisoare si uleiul de trandafir, precum si levantica pot fi folosite doar in cantitati mici, deoarece pot cauza alergii.

Folosirea muschiului de stejar, utilizat pentru fixarea parfumului, astfel incat sa dureze mai mult pe piele, a fost restrictionata, tot din cauza sensibilitatii crescute a pielii la acest ingredient.

Astfel, parfumuri gen Shalimar, Chanel No. 5, Eau Sauvage si Poison de la Dior, Opium de la Yves Saint Laurent si Anais Anais de la Cacharel nu mai sunt decat o imitatie slaba a parfumurilor originale in prezent, potrivit experitilor din industrie.

Potrivit estimarilor, la nivel european, intre 1-3 la suta din populatie dezvolta alergii la ingredientele naturale din parfumuri.

