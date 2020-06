Unul dintre cei mai renumiti producatori de aparate foto iese de pe piata dupa 84 de ani de activitate

Ziare.

Prezent pe piata inca din 1936, Olympus isi va vinde business-ul de aparate foto unei firme japoneze de capital privat, numita Japan Industrial Partners. Nu au fost anuntate detaliile tranzactiei.Olympus a operat pe pierdere in ultimii trei ani. Compania japoneza si-a concentrat atentia in ultima vreme pe camerele foto mirrorless, care ofera performanta DSLR-urilor, dar sunt mai mici si mai usoare.Trecerea la aparate foto digitale din anii '90 gasea Olympus intr-o pozitie excelenta, fiind depasita la acea vreme doar de Sony Produsele Olympus au fost in general apreciate de consumatori, inclusiv de fotografii profesionisti. Japonezii, insa, n-au reusit sa gaseasca cheia spre profitabilitate intr-o foarte dificila piata a aparatelor foto, afectata grav de raspandirea smartphone-urilor.In 2017, aparatele foto reprezentau un business de 3 miliarde de dolari pentru Olympus. Anul trecut, compania japoneza reusea sa atinga venituri de doar 400 milioane de dolari.Pe durata pandemiei, veniturile Olympus au scazut si mai brusc, sustin reprezentanti ai companiei.Compania japoneza se va concentra acum pe dispozitive medicale, in special cele de imagistica, precum endoscoape, unde partea optica este foarte importanta.