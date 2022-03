Vanzari record de diamante in prima jumatate a anului

Compania care produce peste o treime din diamantele din lume, De Beers, a anuntat vanzari record in prima jumatate a acestui an, castigurile sale majorandu-se cu 55 la suta.

De Beers, care controleaza aproximativ 40 la suta din piata mondiala de diamante, a anuntat un profit EBITDA (inainte de dobanzi, taxe, deprecieri si amortizari) de 1,2 miliarde de dolari, relateaza Reuters.

Vanzarile de diamante in forma bruta au crescut, in perioada ianuarie - iunie 2011, cu 33 de procente, pana la 3,5 miliarde de dolari, cea mai mare cifra inregistrata vreodata pentru o jumatate de an.

Potrivit oficialilor companiei, cresterile au fost determinate de China, India, dar si de cererea neasteptat de mare din Statele Unite. In plus, pretul diamantelor au ajuns la un nivel cu mult peste cel inregistrat in 2008, inainte de recesiunea globala, fiind una din cele mai profitabile marfuri in acest an.

