Vanzarile unuia dintre cei mai importanti producatori de blugi din lume au scazut drastic pe fondul crizei COVID. Compania renunta la 700 de angajati

Consumatorii au renuntat sa mai cumpere pantaloni stramti si blugi, optand in schimb pe pantaloni cu elastic in talie cate pot fi purtati in casa, asta daca au mai cumparat haine.Levi's a mai anuntat ca va renunta la 15% dintre angajatii corporativi la nivel global, respectiv circa 700 de persoane, pentru a reduce costurile. Masura va genera economii anuale de 100 de milioane de dolari."Desi incepem sa vedem unele puncte verzi, trebuie sa fim in continuare precauti. Ar putea fi un al doilea val de cazuri de Covid-19, care au avut ca rezultat inchiderea magazinelor", a declarat directorul general Chip Bergh intr-un email adresat angajatilor, obtinut de CNBC.Avertismentul directorului general a avut loc intr-o perioada in care numarul cazurilor de Covid-19 din Statele Unite este in crestere rapida, determinand autoritatile din unele state americane sa incetineasca reluarea activitatilor economice sau sa reimpuna restrictii.In prezent, desi circa 90% dintre magazinele Levi's au fost redeschise la nivel global, traficul si vanzarile sunt sub nivelul de anul trecut, a spus Bergh, iar redresarea completa "va fi probabil de durata".Levi Strauss a raportat o pierdere neta de 363 de milioane de dolari in trimestrul al doilea, comparativ cu un profit net de 29 de milioane de dolari in urma cu un an.Pierderea a fost determinata in principal de costuri de restructurare ssi costuri de inventar de 242 de milioane de dolari, legate de perturbarile provocate de pandemie.Veniturile au scazut cu 62%, la 498 de milioane de dolari, de la 1,31 de miliarde de dolari in urma cu un an.