VIDEO Cati bani produc filmele lui Mircea Bravo. Veniturile cunoscutului vlogger "au explodat" in 2019

Succesul lui Mircea Bravo are in spate o intreaga echipa

Filmele produse de Mircea Bravo si echipa sa strang milioane de vizualizari, sunt foarte apreciate de public, iar asta se simte si in veniturile societatii Bravo Productions, care a inregistrat in 2019 o triplare a cifrei de afaceri.Mircea Bravo, pe numele sau real Mircea Popa, a reusit sa ajunga in sase ani unul dintre cei mai urmariti vloggeri romani. De la farse filmate pe strada si postate pe net, Mircea Bravo a ajuns sa produca reclame pentru branduri renumite, succesul lui "Mirciulica" datorandu-se si indragitei bunici, Lenunta din Chinteni.Succesul de care se bucura Mircea Bravo in mediul online se vede si in veniturile inregistrate de firma Bravo Productions, infiintata in 2015 de Mircea Popa si colegul sau, Cristian Iliusan.In spatele succesului de care se bucura Mircea Bravo se afla o intreaga echipa, dupa cum arata pozele de la filmari postate pe pagina de Facebook a lui Mircea Bravo, dar si descrierea facuta de vlogger echipei., scrie Mircea Bravo, pe Facebook, in descrierea proiectului sau.