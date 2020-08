Vlad Ciuburciu (Vascar) anunta noi inovatii ale brandului pe care il conduce

In 2018, an in care investitiile in infrastructura, echipamente tehnologice si mijloace de transport s-au cifrat la nu mai putin de 2,68 de milioane de lei, compania a lansat gama "Alege natural, fara E-uri", din ingrediente 100% naturale, fara conservanti sau aditivi alimentari, cuprinzand o varietate mare de produse.De curand, in ciuda situatiei locale si internationale incerte,a anuntat o noua lansare. "Pregatim o gama de semipreparate, mai precis carne tocata, mici si alte produse care vor fi unicat la nivelul pietei autohtone. Investitia se cifreaza la aproximativ 1 milion de euro, in care sunt incluse cheltuielile cu echipamentele, dar si cele privind infrastructura. Totodata, vrem sa incepem un proiect destul de ambitios, pana la finalul lui 2020, insa acest lucru depinde de sursele de finantare pe care le vom avea. Pentru companiile din industria alimentara este destul de dificil sa faca planuri acum, iar majoritatea fie au oprit investitiile, fie le continua pe cele incepute in 2018 sau 2019", a declarat Directorul General Vascar.In cadrul aceluiasi interviu,a vorbit si despre felul in care se desfasoara procesul de productie a conservelor si preparatelor din carne in cadrul fabricii Vascar din Vaslui, dar si despre raportul dintre cerere si oferta in contextul global actual."Pentru productia conservelor, lucram in doua schimburi, intrucat nu mai faceam fata intr-un singur schimb. In prezent, lucram la 80% din capacitate, insa pana la finalul anului vom fi la 100% din capacitate. Pe segmentul mezeluri, lucram tot in doua schimburi, motivul principal fiind acela ca trebuie sa asiguram distantarea angajatilor. Luam foarte in serios masurile de protectie pentru a ne asigura ca nu vom inregistra cazuri de imbolnavire in cadrul companiei", a mai spus directorul"Clientii care cumpara produse premium, asa cum sunt percepute cele sub brandul Alege natural, fara E-uri de la Moldova in bucate, sunt deosebit de atenti la eticheta, la ingrediente. Noi suntem primii care am lansat o gama completa de mezeluri fara E-uri, aditivi si conservanti, doar cu condimente naturale, sub brandul Moldova in Bucate, si observam o crestere importanta pe acest segment. Totusi, in categoria mainstream, observam o tendinta de reorientare a clientilor catre magazinele de proximitate si cele online, tinand cont de situatia actuala", a mai precizat Vlad Ciuburciu (Vascar).Nu in ultimul rand, acesta a vorbit si despre exporturile companiei pe care o conduce, care, chiar daca nu reprezinta o pondere foarte mare din totalul cifrei de afaceri, ajuta la consolidarea imaginii brandului."Conservele, care au un termen de valabilitate foarte indelungat si nu necesita conditii speciale de transport, le exportam in tari precum Anglia, Germania, Spania, Italia si Franta, unde exista comunitati semnificative de romani, dar si in Belgia. Produsele Vascar apar in hipermarket-uri, in raioanele destinate etnicilor", conchide Vlad Ciuburciu.