Castravetii "urati" cuceresc lumea. Cum ajung in farfurii legumele destinate gropii de gunoi

Miscarea fructelor si legumelor "urate" castiga tot mai mult teren la nivel global, ca raspuns la problema risipei alimentare.

Initiative menite sa vanda roadele care nu indeplinesc din punct de vedere estetic standardele vanzatorilor si clientilor deopotriva si care erau pana acum respinse au loc in special in Europa si in Australia. Times anticipeaza ca miscarea se va dezvolta curand si in Statele Unite, asa cum s-a intamplat cu mancarea produsa local sau cu cea organica.

Ce inseamna "urat" in acest caz? Un castravete prea inconvoiat, o vanata cu "anexa", un mar patat, orice fruct sau leguma care pare stingher in stivele perfecte din supermarket.

Risipa alimentara este o problema serioasa. Conform unor estimari, cel putin o treime din mancarea produsa global nu ajunge sa fie consumata, iar costurile se ridica la sute de miliarde de dolari. Promovarea alimentelor "urate" este una dintre solutii.

Pana de curand, in Uniunea Europeana era interzisa vanzarea legumelor si fructelor cu forma ciudata. Unele reguli erau extrem de detaliate: o tulpina de sparanghel nu putea fi vanduta decat daca era verde in proportie de 80% din lungimea sa. Castravetii curbati erau reglementati la nivel de milimetri.

Ca parte a unui amplu efort de a reduce risipa (2014 a fost numit oficial "Anul european impotriva risipei de alimente"), multe dintre aceste reguli au fost eliminate in urma cu cativa ani.

Comerciantii promoveaza intens astfel de produse si se pare ca oamenii le cumpara. Totusi, este inca dificil de precizat care este rezultatul acestor eforturi, sustine Times. Supermarketuri din Franta, Marea Britanie sau Canada evita, in general, sa foloseasca termenul de "urat", in favoarea unor formulari mai inspirate, precum "imperfecte in mod natural".

Campanii de promovare:

Unele lanturi de magazine abordeaza cu precautie subiectul. Tesco, cel mai mare lant de supermarketuri din Marea Britanie, vinde legume "nearatoase" in alte tari europene, dar nu si in tara de origine, deoarece considera ca britanicii nu sunt inca pregatiti. Compania sustine insa o campanie de educare a publicului in acest sens.

Desi, fara indoiala, miscarea castiga teren, schimbarea obiceiurilor de cumparare ale majoritatii clientilor ramane o provocare serioasa.

Clientii din tarile dezvoltate au fost obisnuiti de-a lungul timpului sa se astepte la produse fara cusur si ar dura destul de mult sa ii faci sa renunte la aceste asteptari. Miscarea privind mancarea organica a inceput in urma cu multi ani, insa de-abia acum are un impact real asupa industriei alimentare.

Desigur, mancarea "urata" are un mare avantaj fata de cea organica: este in general mai ieftina comparativ cu produsele obisnuite.

Acest lucru nu ii afecteaza in niciun fel pe fermieri sau pe vanzatori, in conditiile in care produsele ar fi ajuns altfel la cosul de gunoi, mai arata sursa citata.

Riscul de a avea prea mult succes

Pe de alta parte, daca aceste campanii de a promova gustul in defavoarea risipei, care le-au adus deja supermarketurilor castiguri la nivel de imagine si vanzari, au succes la scara larga, ele pot avea consecinte negative asupra fermierilor, atrage atentia The Conversation.

Producatorul care a facut investitii importante in cultura pentru a se asigura ca legumele sale intrunesc standardele ridicate ale cumparatorului, descopera acum ca piata s-a orientat catre cartofii mai neconventionali.

De asemenea, se poate ajunge la situatia in care supermarketul stabileste un pret foarte scazut pentru fructele si legumele considerate imperfecte dupa criterii subiective, alternativa oferita fiind respingerea lor.

Si a vinde mai ieftin nu vine in sprijinul implinirii scopului miscarii, acela de a combate risipa, deoarece nu solutioneaza principala problema: cumparam prea multa mancare, mai arata The Conversation intr-un articol separat.

In special in tarile dezvoltate, o mare parte din mancare ajunge la gunoi, iar comportamentul consumatorului este cel care joaca rolul principal.

