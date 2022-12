Programul de Craciun si Revelion al supermarketurilor, mall-urilor si bancilor

Sarbatorile de iarna inseamna timp petrecut cu cei dragi, relaxare, mancare si distractie, dar nu numai atat. E si o perioada in care se fac cheltuieli mari si foarte multe cumparaturi.

Pentru a va veni in ajutor, Ziare.com va prezinta programul supermarketurilor, hipermarketurilor, mall-urilor si bancilor in perioada urmatoare.

Magazinele vor fi inchise de Craciun si Revelion

Magazinele METRO si-au inchis portile pe 24 decembrie la ora 16:00 si la fel se va intampla si pe 31 decembrie, iar pe 25 decembrie si 1 ianuarie toate unitatile vor fi inchise.

Pe 26 decembrie si 2 ianuarie, programul va fi scurt, intre 8:00 si 16:00.

Cu prilejul sarbatorilor de iarna, magazinele KAUFLAND vor avea un program de functionare special, astfel:

Duminica, 25.12.2016, si duminica, 01.01.2017, magazinele Kaufland vor fi inchise.

Luni, 26.12.2016 si luni, 02.01.2017 magazinele Kaufland vor avea program scurt: ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 9:00-9:30, iar ora inchiderii va varia in functie de magazin, in intervalul 14:00 - 15:00.

Sambata, 31.12.2016, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va fi intre 16:00-18:00.

De asemenea, pe 25 decembrie si 1 ianuarie toate magazinele din reteua PROFI vor fi inchise. De ajun de Anul Nou, vei putea merge la cumparaturi pana la orele 18:00 si, in unele cazuri, pana la 19:00, in timp ce in zilele de 26 decembrie si 2 ianuarie, magazinele Profi vor fi deschise in intervalul 10:00-18:00.

Toate magazinele CORA vor fi inchise in prima zi de Craciun si in prima zi din 2017, iar pe 31 decembrie programul va fi 07:00-18:00.

In zilele de 26 decembrie si 2 ianuarie, magazinele vor fi deschise incepand cu ora 10:00 si vor avea in general program pana la ora 18:00, iar unele pana la 22:00.

Magazinele CARREFOUR vor fi inchise pe 25 decembrie si de 1 ianuarie, dar programul va fi pana la ora 18:00 pe 31 decembrie.

Pe 26 decembrie si 2 ianuarie, cele mai multe magazine Carrefour vor fi deschise incepand cu ora 07:00 si se vor inchide la ora 22:00, insa unele magazine au program pana la ora 23:00.

LIDL a anuntat ca va inchide toate magazinele in 25 si 26 decembrie. Pe 31 decembrie, programul magazinelor va fi pana la ora 19:00, iar pe 1 ianuarie 2017 vor fi inchise.

In perioada Sarbatorilor, programul AUCHAN va fi urmatorul (cu exceptia celor din mall-uri):

07:00-18:00 pe 31 decembrie

10:00-22:00 pe 26 decembrie si 2 ianuarie

Inchis: pe 25 decembrie si 1 ianuarie

Programul de Craciun si Revelion al mall-urilor

Cele mai multe mall-uri bucurestene vor fi deschise chiar si in zilele de sarbatoare.

Iata ce program are AFI Cotroceni:

Duminica, 25 decembrie 2016

Magazine, restaurante si cafenele, zone de distractie: 14:00 - 22:00

Hipermarket Auchan AFI Cotroceni: 14:00 - 23:30

Luni, 26 decembrie 2016

Magazine, restaurante si cafenele, zone de distractie: 10:00 - 22:00

Hipermarket Auchan AFI Cotroceni: 09:00 - 01:00

Sambata, 31 decembrie 2016

Magazine, restaurante si cafenele, zone de distractie: 10:00 - 20:00

Hipermarket Auchan AFI Cotroceni: 08:00 - 20:00

Duminica, 1 ianuarie 2017

Magazine, restaurante si cafenele, zone de distractie: 14:00- 22:00

Hipermarket Auchan AFI Cotroceni: 16:00- 23:30

Luni, 2 ianuarie 2017

Magazine, restaurante si cafenele, zone de distractie: 10:00- 22:00

Hipermarket Auchan AFI Cotroceni: 09:00- 01:00

Centrul comercial Sun Plaza va fi inchis in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie, in timp ce in ajunul Anului Nou spatiile comerciale si hipermarketul Cora vor fi deschise pana la ora 19:00.

Totodata, Veranda Mall din zona Obor va fi inchis in ziua de Craciun si in ziua de 31 decembrie.

Baneasa Shopping City tine usile deschise pe 31 decembrie intre orele 10:00-18:00.

De Craciun si de Revelion, magazinele din centrul comercial din Baneasa vor fi inchise, insa cinematograful va fi deschis de Craciun, in intervalul orar 14:00-23:45, si imediat dupa Revelion, intre orele 15:30-23:45.

Promenada lasa deschise in ziua de Craciun zona de Food Court si patinoarul, in intervalul 14:00-20:00. Pe 26 si 27 decembrie magazinele se inchid la ora 22:00, iar pe 31 decembrie poti vizita mall-ul pana la 20:00. Pe 1 ianuarie, la fel ca de Craciun, vor fi deschise zona de Food Court si patinoarul, in intervalul 14:00-20:00.

Programul de sarbatori la ParkLake City e urmatorul:

25 decembrie: Inchis

26-30 decembrie: 10:00-22:00

31 decembrie: 10:00-20:00

1 ianuarie: Inchis

Mega Mall are urmatorul program de sarbatori:

25 decembrie

Magazine si Food Court: Inchis

Carrefour: Inchis

Cinema City: 14:00-01:00

26 decembrie

Magazine si Food Court:10:00-22:00

Carrefour: 08:00-24:00

Cinema City: program normal

31 decembrie

Magazine si Food Court: 10:00-18:00

Carrefour: 08:00-18:00

Cinema City: program normal

1 ianuarie

Magazine si Food Court: Inchis

Carrefour: Inchis

Cinema City: 14:00-01:00

Program de sarbatori Bucuresti Mall

Program de sarbatori Plaza Romania

Ce program au bancile de Craciun si Revelion

Craciunul si Revelionul pica duminica, o zi nelucratoare oricum pentru banci, astfel ca zile libere sunt 26 decembrie, respectiv 2 ianuarie, cu exceptia unor unitati din mall-uri.

