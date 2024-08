Romanii, sedusi la cumparaturi: Suntem dispusi sa platim mai mult daca vanzatorul ne zambeste

Atunci cand intra intr-un magazin de electrocasnice si e coada la casa de marcat, 91% dintre romani se gandesc sa abandoneze cosul sau pleaca fara cumparaturi. In plus, spre deosebire de vecinii nostri, apreciem mai mult amabilitatea vanzatorului decat pretul produslui.

Cel putin asa reiese dintr-un studiu realizat de compania austriaca specializata in domeniul relatiilor cu clientii 4Service Group.

Cercetarea a fost facuta in mai, in randul a peste 700 de locuitori din patru tari: Romania, Bulgaria, Polonia si Turcia.

Sondajul mai arata ca 98% dintre romani nu isi cumpara produse electrocasnice doar in functie de recomandarile prietenilor sau ale vanzatorului, acestia preferand sa se documenteze si sa consulte caracteristicile tehnice ale produsului ales.

Cei mai multi dintre romani, adica 83%, aleg magazinul cu cea mai variata gama de produse.

Desi marea majoritate a clientilor care cauta sa cumpere electrocasnice vor sa aiba de unde alege, peste 58% dintre acestia revin in magazin pentru noi achizitii, avand in vedere experienta anterioara pozitiva.

Pretul si ofertele promotionale reprezinta criteriile cele mai importante in alegerea magazinului cand vine vorba de clientii din Turcia, Polonia sau Bulgaria, in timp ce romanii pun pret in special pe experienta de cumparare pe care o au in relatia cu angajatii magazinului.

Cel mai important criteriu pe care trebuie sa-l indeplineasca angajatii magazinelor este sa cunoasca foarte bine gama de produse. 92% dintre consumatorii romani tin la acest aspect, mai mult decat la politetea sau amabilitatea personalului din magazine.

