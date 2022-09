Mega Mall, cel mai nou centru comercial din Bucuresti, situat in apropiere de Arena Nationala, a fost inaugurat, joi. Mii de persoane i-au trecut pragul, cu toate ca uriasa constructie nu este gata in totalitate, iar vizitatorii au fost intampinati de muncitori, utilaje si mult, mult praf.

Potentialul investitiei este unul urias, iar designul este unul atragator, futuristic. Asta daca stai si iti imaginezi cum va arata cand va fi gata 100%, pentru ca acum arata mai mult ca un santier.

Mega Mall isi deschide portile: Cum arata centrul comercial de langa Arena Nationala la inaugurare (Foto)

Foto: Ziare.com

E dificil sa intri in centrul comercial, avand in vedere ca aleile nu sunt pavate, iar muncitorii, care inca fac ultimele retusuri, isi dau coate si zambesc cu subinteles atunci cand cineva le face o poza.

Foto: Ziare.com

Dupa ce reusesti totusi sa ii treci pragul, te loveste un iz de vopsea combinat cu praf. Cam 20% dintre magazine nu sunt gata, iar in unele locuri inca mai sunt schele si se construieste.

Foto: Ziare.com

Insa curiosii au venit in numar foarte mare pentru a cerceta noul centru comercial. Misunau ca furnicile peste tot. "Aici am mai fost, hai sa mai vizitam si etajul urmator", a spus un tata care isi tinea fetita de mana.

Foto: Ziare.com

Adolescentii au fost atrasi in special de magazinele de haine. Cozi la cabinele de proba, cozi si la case. Cam 12-15 persoane erau in locul in care am intrat, iar fiecare avea in mana cam 4-5 articole de imbracaminte.

Am intrat in alta parte si am intrebat o angajata daca merg bine vanzarile. "Lumea vine, ne lauda magazinul, ca arata foarte bine, ca e frumos aranjat si se uita. Sunt curiosi, dar cei mai multi au venit in vizita, sa cerceteze piata", mi-a raspuns o domnisoara imbracata elegant, gata sa ofere consiliere oricui are nevoie.

Foto: Ziare.com

Zona de food-court are si o terasa exterioara, care e perfecta pentru a te bucura de soare. Sau de o tigara. Mai mult, ai vedere la parcarea de pe acoperis. Dar nici aici lucrarile nu sunt terminate. "Nu ai ce sa vezi, hai sa coboram", i-a spus un barbat celei care il insotea, cu o oarecare dezamagire in glas.

Foto: Ziare.com

Subsolul a fost cel mai aglomerat, deoarece magazinele de electrocasnice si supermarketul de acolo au atras cei mai multi curiosi.

Foto: Ziare.com

In tot mall-ul, muzica zdranganea peste tot, iar cateva domnisoare cautau disperate o toaleta. Bineinteles ca nu sunt marcate corespunzator. In plus, muncitorii mai aveau mult de lucru la ele, asa ca aveai mai degraba impresia ca mergi intr-un loc sinistru.

Foto: Ziare.com

Unii clienti au parut mai entuziasmati ca altii, insa au existat si cativa care au fost dezamagiti complet. "E pacat... e greu sa faci un asa proiect si sa nu termini la timp. Nu cred ca ma mai duc, nu voi deveni o clienta fidela", ne-a marturisit o tanara.

Foto: Ziare.com

Mega Mall: Cifre impresionante

In urma unei investitii de 165 de milioane de euro, noul mall gazduieste peste 200 de magazine si spatii comerciale.

La Mega Mall, bucurestenii vor putea regasi si un cinematograf Cinema City cu 14 sali, dintre care prima sala din Romania echipata cu tehnologie 4Dx, o sala de sport World Class cu piscina semi-olimpica si peste 10.000 mp de food court.

Acoperind in total 230.000 metri patrati, este centrul comercial cu cea mai mare suprafata construita din Romania.

Foto: Ziare.com

Acesta dispune de o suprafata inchiriabila de 72.000 de metri patrati, ocupata in prezent in proportie de 98%. Mega Mall se desfasoara pe 4 niveluri si pune la dispozitia vizitatorilor 3.000 de locuri de parcare, dispuse pe 6 niveluri; dintre acestea, 1.000 sunt situate pe acoperis.

De ce a fost deschis inainte sa fie gata

Martin Slabbert, CEO-ul NEPI, fondul de investitii care detine Mega Mall, a explicat de ce a luat decizia sa deschida centrul comercial inainte sa fie gata 100%.

El a mentionat ca nu este prima data cand a procedat in acest fel, insa intarzierile au fost cauzate de elemente precum faptul ca subcontractantii nu s-au incadrat cu lucrarile la timp, materialele nu au sosit cand trebuia si alte lucruri de acest gen.

Foto: Ziare.com

Reprezentantul NEPI a spus ca e ceva normal pentru un asemenea proiect de anvergura sa existe mici intarzieri, insa a dat asigurari ca mall-ul e functional si gata de deschidere, iar finisajele vor fi facute in cateva luni.

Surprize pentru vizitatori

In zilele inaugurale, in perioada 14-17 mai, vizitatorii se pot bucura de numeroase oferte speciale si promotii pregatite de magazine, precum si de o serie de evenimente speciale.

Acestia se vor intalni cu celebrul Titan the Robot, un android controlat electronic, care a urcat pe scena alaturi de Rihanna si Will.i.am, vor putea lua parte la un eveniment coregrafic unic in lume, sustinut de trupa Magic Movers, si isi vor putea face cele mai cool selfie-uri in camerele anti-gravitationale amplasate in mall, pe fiecare nivel.

Cei mai norocosi dintre vizitatori vor beneficia de sedinte de makeover, constand in makeup, hair styling si o tinuta completa oferita de magazinele din mall.

