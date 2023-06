A&D Pharma are un profit de zece ori mai mare decat in 2008

Cel mai mare grup farmaceutic din Romania, A&D Pharma a obtinut un profit net de 9,2 milioane de euro, in primele sase luni din acest an, de zece ori mai mare comparativ cu aceeasi perioada din anul trecut.

Vanzarile grupului au crecut cu sase procente in lei, ajungand la valoarea de 985 de milioane de lei, dar au scazut cu opt procente in euro, pana la 232,9 milioane de euro, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul companiei.

"Vanzarile companiei exprimate in Euro au fost evident afectate de rata de schimb nefavorabila in raport cu moneda nationala. Conditiile economice si legislative vor reprezenta, in continuare, o provocare, in a doua jumatate a anului", a declarat Robert Popescu, director general al grupului farmaceutic.

"Nivelul actual al consumului de medicamente per capita este scazut, ceea ce arata un mare potential de crestere a industriei farmaceutice din Romania si in Europa Centrala si de Est", a adaugat Popescu.

Costurile operationale ale A&D Pharma, care opereaza distribuitorul Mediplus si lantul de farmacii Sensiblu, s-au redus cu 12 procente, incluzand si scaderea cu 17% a costurilor legate de forta de munca.